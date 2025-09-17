القضاء الإداري يؤكد صحة انعقاد الجمعية العمومية بنادي الزهور وصحة قرارات وزير الشباب والرياضة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفض الشق العاجل للدعوة المقامة من عضو نادي الزهور الرياضي مصطفى مجدي غريب بإيقاف الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية لنادي الزهور المقرر انعقاده الجمعة الموافق 19 سبتمبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر، وذلك للمشاركة في إجراءات التصويت على توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور تعديلات قانون الرياضة.



الجدير بالذكر أن مصطفى مجدي غريب وهو أحد موظفي نادي الزهور السابقين، قد سبق له وخسر دعوة قضائية بالغاء اللجنة الدينية بالنادي وقد أقام الدعاوى الثلاث ضد النادي بغرض ايقاف الجمعية العمومية المزمع إقامتها بعد غدٍ الجمعة.



وكان نادي الزهور قد وجّه الدعوة إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024-2025 لحضور الاجتماع الخاص للنظر في جدول الأعمال، والذي يتضمن اعتماد التعديلات المقترحة بلائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق الضوابط الواردة بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.