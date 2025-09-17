البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم إطلاق أسطول للحافلات الكهربائية بين المدن بمصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه إطلاق أسطول للحافلات الكهربائية بين المدن في مصر من خلال قرض بقيمة 10.6 مليون يورو لاحدى شركات النقل العاملة في السوق المصري.

القرض، الذي يحظى بتغطية لمخاطر الخسارة الأولى بنسبة 10% مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، وذلك في إطار "برنامج ضمان البنية التحتية للبلديات وتعزيز المرونة الصناعية" ("MIIR")، سيتيح للشركة توسيع عملياتها وتجديد أسطولها عبر شراء ما يصل إلى 30 حافلة جديدة، إلى جانب 6 حافلات صغيرة كهربائية للخطوط القصيرة و3 مركبات كهربائية أخرى للرحلات داخل المدن.

يأتي إدخال المركبات الكهربائية كنقلة نوعية نحو بدائل أكثر استدامة، حيث يسهم في تخفيف الازدحام وخفض الانبعاثات، مع إمكانية تعميم التجربة على مختلف المحافظات المصرية.