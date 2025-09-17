مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري: ترامب يجب أن يمثل كل الأمريكيين

قال مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب يُقْدم على استغلال حادثة اغتيال الناشط اليميني كيرك لتوجيه اتهامات مباشرة لليسار، لافتًا، إلى أن هذا التصرف يعمق الانقسام داخل المجتمع الأمريكي.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تطرفًا في كلا المعسكرين، اليسار المتطرف واليمين المتطرف، مشددًا على أن المعتدلين، خاصة داخل الحزب الجمهوري، أصبحوا محاصرين بسيطرة تيار "ماغا" المتشدد، مما يؤثر سلبًا على مستقبل الحزب في الانتخابات المقبلة.

وتابع، أنّ الرئيس الأمريكي يتعامل مع مؤسسات الدولة والدستور وكأنهما لا يقيدان سلوكه السياسي، إذ إنه لا يُظهر احترامًا للقانون الأمريكي أو للدستور، ويواصل توظيف المواقف السياسية والأحداث الأمنية في حملته الانتخابية بشكل يعمّق الاستقطاب، منتقدا حالة الخوف التي تسود بين الجمهوريين داخل الكونغرس، قائلاً إن الأغلبية لا تملك الجرأة على انتقاد ترامب علنًا.

