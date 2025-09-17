يعرض في الجونة.. فيلم جعفر پناهی «It Was Just an Accident» يمثل فرنسا في الأوسكار

أعلنت فرنسا عن اختيار فيلم «It Was Just an Accident» (كان مجرد حادث) للمخرج الإيراني جعفر پناهی ليكون ممثلها الرسمي في سباق جوائز الأوسكار لعام 2026 ضمن فئة أفضل فيلم دولي.

الفيلم الذي صُوِّر داخل إيران بشكل سري رغم القيود المفروضة على المخرج، كان قد حقق انتصارًا تاريخيًا في مهرجان كان السينمائي 2025 بحصوله على السعفة الذهبية، أرفع جائزة في المهرجان، ما جعله أحد أبرز الأفلام المرشحة لموسم الجوائز المقبل.

يأتي هذا الترشيح على الرغم من كون المخرج إيرانيًا، إذ أن الفيلم إنتاج مشترك بين إيران وفرنسا ولوكسمبورج، كما أن عملية ما بعد الإنتاج تمت بالكامل في فرنسا، ما يمنحه الأحقية لتمثيلها في الأوسكار وفق قواعد الأكاديمية.

اختيار فرنسا لهذا الفيلم يحمل أبعادًا سياسية وفنية في آن واحد؛ فهو يعكس دعمًا لمخرج طالما عانى من المنع والملاحقة داخل بلاده، وفي الوقت نفسه يراهن على عمل فني قوي قادر على المنافسة عالميًا.

ويرى نقاد أن هذه الخطوة قد تمنح فرنسا فرصة نادرة للفوز بجائزة أفضل فيلم دولي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

الفيلم يسلط الضوء على قصة اجتماعية ذات بعد إنساني، تحمل إسقاطات سياسية عميقة، وهو ما جعله يحظى بإشادة واسعة من النقاد والجمهور في كان.

يروي الفيلم قصة رجل يُدعى “إقبال” يقود سيارته ليلًا برفقة زوجته الحامل، ويصطدم بكلب، ما يؤدي إلى تعطل سيارته. يلجأ إلى ورشة إصلاح قريبة يديرها “وحيد”، الذي يعتقد أن “إقبال” هو الضابط الذي عذّبه في السجن. تتصاعد الأحداث عندما يختطف “وحيد” الرجل ويجمع مجموعة من ضحايا التعذيب السابقين لمواجهة الماضي المؤلم واتخاذ قرار بشأن مصير الرجل المحتجز.

من المقرر عرض الفيلم ضمن جدول الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي ستنطلق فعالياته الشهر المقبل.