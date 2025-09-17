قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
فن وثقافة

يعرض في الجونة.. فيلم جعفر پناهی «It Was Just an Accident» يمثل فرنسا في الأوسكار

فيلم جعفر بناهي
فيلم جعفر بناهي
نجلاء سليمان

أعلنت فرنسا عن اختيار فيلم «It Was Just an Accident» (كان مجرد حادث) للمخرج الإيراني جعفر پناهی ليكون ممثلها الرسمي في سباق جوائز الأوسكار لعام 2026 ضمن فئة أفضل فيلم دولي.

الفيلم الذي صُوِّر داخل إيران بشكل سري رغم القيود المفروضة على المخرج، كان قد حقق انتصارًا تاريخيًا في مهرجان كان السينمائي 2025 بحصوله على السعفة الذهبية، أرفع جائزة في المهرجان، ما جعله أحد أبرز الأفلام المرشحة لموسم الجوائز المقبل.

يأتي هذا الترشيح على الرغم من كون المخرج إيرانيًا، إذ أن الفيلم إنتاج مشترك بين إيران وفرنسا ولوكسمبورج، كما أن عملية ما بعد الإنتاج تمت بالكامل في فرنسا، ما يمنحه الأحقية لتمثيلها في الأوسكار وفق قواعد الأكاديمية.

اختيار فرنسا لهذا الفيلم يحمل أبعادًا سياسية وفنية في آن واحد؛ فهو يعكس دعمًا لمخرج طالما عانى من المنع والملاحقة داخل بلاده، وفي الوقت نفسه يراهن على عمل فني قوي قادر على المنافسة عالميًا.

ويرى نقاد أن هذه الخطوة قد تمنح فرنسا فرصة نادرة للفوز بجائزة أفضل فيلم دولي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

الفيلم يسلط الضوء على قصة اجتماعية ذات بعد إنساني، تحمل إسقاطات سياسية عميقة، وهو ما جعله يحظى بإشادة واسعة من النقاد والجمهور في كان.

يروي الفيلم قصة رجل يُدعى “إقبال” يقود سيارته ليلًا برفقة زوجته الحامل، ويصطدم بكلب، ما يؤدي إلى تعطل سيارته. يلجأ إلى ورشة إصلاح قريبة يديرها “وحيد”، الذي يعتقد أن “إقبال” هو الضابط الذي عذّبه في السجن. تتصاعد الأحداث عندما يختطف “وحيد” الرجل ويجمع مجموعة من ضحايا التعذيب السابقين لمواجهة الماضي المؤلم واتخاذ قرار بشأن مصير الرجل المحتجز.

من المقرر عرض الفيلم ضمن جدول الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي ستنطلق فعالياته الشهر المقبل.

جعفر بناهي مهرجان كان الأوسكار

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء الأديان

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء الأديان بالعاصمة أستانا

البحوث الإسلامية

الأحد.. البحوث الإسلامية يطلق برنامج معين التراث للطلاب الوافدين

د. محمود شلبي

هل ارتداء النقاب سراً بسبب رفض أهلي عقوق للوالدين ؟.. أمين الفتوى يجيب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

