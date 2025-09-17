ضبط سيارتين بدمياط بكمية كبيرة من السولار المدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط ،حملة مسائية بضبط2 سياره محمله بالسولار بكمية 9360 لتر سولار نمر الدقهلية .

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات ةالدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط حيث قامت حمله مشكلة برئاسة مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط

بضبط سياره محمله بكمية سولار مقدارها 8900 لترسولار من احدي المحطات وايضا سياره اخرى تقوم بتعبئة جراكن سولار وتم ضبطها اثناء التعبئةوكان قدتم تعبئة23جركن بكمية460لترسولار وعلي الفور تم ضبط السيارتين والسائقين وعامل المحطةوتم نقل السيارتين وتفريغ كميات السولار باحدي المحطات القريبة للتحفظ علي الكميات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم السيارتين والسائقين وعامل المحطة إلى قسم الشرطة رفقة المحضرلحين تصرف النيابة العامة

شارك في الحملة كل من مجدى المغلاوى مدير التجاره ومحمد طلعت مدير الحوكمه وشدد وكيل الوزارة علي ضروره الضرب بيد من حديد علي كل من تسول لة نفسه المساس بالدعم.