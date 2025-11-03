سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 تفاوتًا طفيفًا بين البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الرسمية المعلنة من البنوك.
وفيما يلي أبرز أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك:
البنوك الأعلى في سعر الشراء
بنك التنمية الصناعية: 12.936 جنيه
ميد بنك: 12.717 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.612 جنيه
البنوك الأعلى في سعر البيع
بنك التنمية الصناعية: 13.173 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 12.630 جنيه
المصرف المتحد: 12.629 جنيه
أسعار الريال السعودي في بنوك أخرى
QNB الأهلي: شراء 12.585 جنيه – بيع 12.612 جنيه
المصرف العربي الدولي: شراء 12.585 جنيه – بيع 12.612 جنيه
HSBC: شراء 12.580 جنيه – بيع 12.610 جنيه
البنك المركزي المصري: شراء 12.580 جنيه – بيع 12.617 جنيه
بنك التعمير والإسكان: شراء 12.577 جنيه – بيع 12.642 جنيه
البنك المصري الخليجي: شراء 12.576 جنيه – بيع 12.602 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.572 جنيه – بيع 12.599 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.563 جنيه – بيع 12.613 جنيه
بنك الإسكندرية: شراء 12.560 جنيه – بيع 12.599 جنيه
بنك قناة السويس: شراء 12.543 جنيه – بيع 12.627 جنيه
البنك الأهلي المصري: شراء 12.541 جنيه – بيع 12.612 جنيه
كريدي أجريكول: شراء 12.530 جنيه – بيع 12.620 جنيه
بنك مصر: شراء 12.530 جنيه – بيع 12.601 جنيه
بنك البركة: شراء 12.514 جنيه – بيع 12.604 جنيه
بنك الكويت الوطني: شراء 12.493 جنيه – بيع 12.617 جنيه
البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.260 جنيه – بيع 12.612 جنيه
المصرف المتحد: شراء 12.186 جنيه – بيع 12.629 جنيه