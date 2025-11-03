قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025

محمد صبيح

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 تفاوتًا طفيفًا بين البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الرسمية المعلنة من البنوك.

وفيما يلي أبرز أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك:

البنوك الأعلى في سعر الشراء

بنك التنمية الصناعية: 12.936 جنيه

ميد بنك: 12.717 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.612 جنيه

البنوك الأعلى في سعر البيع

بنك التنمية الصناعية: 13.173 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 12.630 جنيه

المصرف المتحد: 12.629 جنيه

أسعار الريال السعودي في بنوك أخرى

QNB الأهلي: شراء 12.585 جنيه – بيع 12.612 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 12.585 جنيه – بيع 12.612 جنيه

HSBC: شراء 12.580 جنيه – بيع 12.610 جنيه

البنك المركزي المصري: شراء 12.580 جنيه – بيع 12.617 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.577 جنيه – بيع 12.642 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 12.576 جنيه – بيع 12.602 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.572 جنيه – بيع 12.599 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.563 جنيه – بيع 12.613 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 12.560 جنيه – بيع 12.599 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 12.543 جنيه – بيع 12.627 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 12.541 جنيه – بيع 12.612 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 12.530 جنيه – بيع 12.620 جنيه

بنك مصر: شراء 12.530 جنيه – بيع 12.601 جنيه

بنك البركة: شراء 12.514 جنيه – بيع 12.604 جنيه

بنك الكويت الوطني: شراء 12.493 جنيه – بيع 12.617 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.260 جنيه – بيع 12.612 جنيه

المصرف المتحد: شراء 12.186 جنيه – بيع 12.629 جنيه

