سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 تفاوتًا طفيفًا بين البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الرسمية المعلنة من البنوك.

وفيما يلي أبرز أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك:

البنوك الأعلى في سعر الشراء

بنك التنمية الصناعية: 12.936 جنيه

ميد بنك: 12.717 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.612 جنيه

البنوك الأعلى في سعر البيع

بنك التنمية الصناعية: 13.173 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 12.630 جنيه

المصرف المتحد: 12.629 جنيه

أسعار الريال السعودي في بنوك أخرى

QNB الأهلي: شراء 12.585 جنيه – بيع 12.612 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 12.585 جنيه – بيع 12.612 جنيه

HSBC: شراء 12.580 جنيه – بيع 12.610 جنيه

البنك المركزي المصري: شراء 12.580 جنيه – بيع 12.617 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.577 جنيه – بيع 12.642 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 12.576 جنيه – بيع 12.602 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.572 جنيه – بيع 12.599 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.563 جنيه – بيع 12.613 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 12.560 جنيه – بيع 12.599 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 12.543 جنيه – بيع 12.627 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 12.541 جنيه – بيع 12.612 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 12.530 جنيه – بيع 12.620 جنيه

بنك مصر: شراء 12.530 جنيه – بيع 12.601 جنيه

بنك البركة: شراء 12.514 جنيه – بيع 12.604 جنيه

بنك الكويت الوطني: شراء 12.493 جنيه – بيع 12.617 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.260 جنيه – بيع 12.612 جنيه

المصرف المتحد: شراء 12.186 جنيه – بيع 12.629 جنيه