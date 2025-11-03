وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون

قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فالوكنر إن هناك تعاونا متزايدا بين القاهرة ولندن في الجوانب الاقتصادية والأمنية، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.

وأضاف فالوكنر - في مقابلة خاصة لـ فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم، الإثنين، أنه سعد بتمثيل بلاده في افتتاح المتحف المصري الكبير وهو حدث وصفه بالتاريخي والملهم، مشيدا بما رآه من تنظيم وإبداع يعكسان عمق الحضارة المصرية وقدرتها على مخاطبة العالم بروح معاصرة.

وأوضح أن أولويات الحكومة البريطانية - في المرحلة المقبلة - تتركز على دعم الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون التجاري، بالاضافة إلى تعزيز التنسيق في القضايا الأمنية الإقليمية.

وأكد أن مصر شريك محوري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن شراكتهما لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد لتشمل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز الحوار السياسي البناء.

وأشار إلى أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها دولة ذات ثقل سياسي وثقافي في محيطها العربي والإفريقي، وأن لندن حريصة على البناء على النجاحات المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات، مشددًا على أن العلاقات بين القاهرة ولندن ستظل نموذجا للتعاون الإيجابي القائم على الاحترام والمصالح المتبادلة.