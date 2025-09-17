قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال فعاليات إطلاق دوري المدارس|فيلم تسجيلي عن جهود التعليم للتغلب على التحديات

"وزارة التربية والتعليم.. من تحديات لإنجازات"
"وزارة التربية والتعليم.. من تحديات لإنجازات"
ياسمين بدوي

تحت عنوان "وزارة التربية والتعليم.. من تحديات لإنجازات"…شهدت فعاليات إطلاق "دوري المدارس" عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتغلب على عدد من التحديات، فضلا عن تناول أوجه التعاون مع اليابان لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي، في إطار تطوير العملية التعليمية وربطها بمتطلبات العصر، بما يساهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية وصولًا إلى دعم ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال مشروع "دوري المدارس" الدي يعزز غرس قيم الانضباط واحترام الآخر لدى الطلاب إلى جانب تعزيز الصحة النفسية والبدنية.

وكان قد  أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، فعاليات دوري مدارس مصر، من خلال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

ويعود دوري مدارس مصر بعد توقف استمر 10 سنوات، ليُقام على ملاعب المدارس ومراكز الشباب، موجهًا لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032.

وشهد حفل إطلاق دوري مدارس مصر حضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، مما يعكس التزام المجموعة الوزارية بتعزيز دور الرياضة المدرسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والذهنية.

نائب رئيس مجلس الوزراء :  نستهدف الاستثمار في التنمية البدنية والذهنية والنفسية للإنسان المصري

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المجموعة الوزارية تستهدف الاستثمار في التنمية البدنية والذهنية والنفسية للإنسان المصري. 

وأوضح أن دوري مدارس مصر يُشجع على ممارسة النشاط البدني، ويُسهم في الوقاية من الأمراض المُرتبطة بقلة الحركة، ويُعزّز أسلوب حياة صحي ومنتج.

وزير الشباب والرياضة : الرياضة المدرسية ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الرياضة المدرسية تُعدّ ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن دوري مدارس مصر يدعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ويربطها بالمنظومة التعليمية، مما يسهم في تعزيز اللياقة البدنية والذهنية للطلاب.

وزير التعليم : إعادة إطلاق دوري مدارس مصر يعكس إيمان الدولة بأهمية الرياضة

ومن جانبه، أشار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إعادة إطلاق دوري مدارس مصر يعكس إيمان الدولة بأهمية الرياضة كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تُغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء، وتُسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والتميز.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم دوري المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

ترشيحاتنا

الفنانة إيناس مكي

الاحترام أساس النجاح..إيناس مكي: الشهرة سهلة مع السوشيال ميديا

غزة

رئيس المركز الفلسطيني للبحوث: الضغط الشعبي في أوروبا وراء تحرك الحكومات ضد العدوان الإسرائيلي

الرئيس السيسي وملك إسبانيا

أحمد موسى يستعرض تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي وملك إسبانيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

المزيد