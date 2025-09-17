قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف نتيجتك من هنا .. الاستعلام عن نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة 2025
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صبحي يلتقي المشاركين في المعسكر الثاني لأندية شباب بريكس بلس

وزير الشباب والرياضة يلتقي المشاركين في المعسكر الثاني لأندية شباب "بريكس بلس"
وزير الشباب والرياضة يلتقي المشاركين في المعسكر الثاني لأندية شباب "بريكس بلس"
أ ش أ

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمخرجات ورش العمل والمبادرات التي طرحها الشباب، وبثراء الجلسات والزيارات التي تضمنتها فعاليات المعسكر، مؤكداً أن المشاركين بأندية شباب "بريكس بلس"؛ بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية سيكون لهم دور فاعل في تعزيز الوعي والمعرفة، وتنمية التعاون بين الشباب المصري ونظرائهم من دول "بريكس".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، بالمشاركين في فعاليات المعسكر الثاني لتدريب قادة أندية شباب بريكس بلس BRICS+ Youth Clubs، والذي تستضيفه مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يوثق فعاليات المعسكر، إلى جانب استعراض المبادرات والمقترحات التي قدمها المشاركون ضمن المسارات الخمسة لأندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب، وتشمل التعليم والتدريب، ريادة الأعمال الشبابية، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصحة والرياضة، والخدمة العامة والتطوع.

وأوضح الوزير أنه تم تدشين الأندية في مرحلتها الأولى بالمدن الصناعية بمحافظات الجمهورية، بهدف رفع وعي الشباب المصري بتجمع بريكس، وإشراكهم في مناقشة قضاياه، وتعزيز تبادل الخبرات وصياغة حلول وأفكار تخدم مستقبل شباب الدول الأعضاء.

حضر اللقاء: الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور إيهاب صلاح مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، إلى جانب المشاركين من محافظات المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، شمال سيناء، والسويس.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورش العمل دول بريكس مراكز التنمية الشبابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود: مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات

أرشيفية

باستخدام 12 صاروخا.. القيادي في حركة حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد