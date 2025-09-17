صبحي يلتقي المشاركين في المعسكر الثاني لأندية شباب بريكس بلس

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمخرجات ورش العمل والمبادرات التي طرحها الشباب، وبثراء الجلسات والزيارات التي تضمنتها فعاليات المعسكر، مؤكداً أن المشاركين بأندية شباب "بريكس بلس"؛ بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية سيكون لهم دور فاعل في تعزيز الوعي والمعرفة، وتنمية التعاون بين الشباب المصري ونظرائهم من دول "بريكس".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، بالمشاركين في فعاليات المعسكر الثاني لتدريب قادة أندية شباب بريكس بلس BRICS+ Youth Clubs، والذي تستضيفه مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يوثق فعاليات المعسكر، إلى جانب استعراض المبادرات والمقترحات التي قدمها المشاركون ضمن المسارات الخمسة لأندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب، وتشمل التعليم والتدريب، ريادة الأعمال الشبابية، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصحة والرياضة، والخدمة العامة والتطوع.

وأوضح الوزير أنه تم تدشين الأندية في مرحلتها الأولى بالمدن الصناعية بمحافظات الجمهورية، بهدف رفع وعي الشباب المصري بتجمع بريكس، وإشراكهم في مناقشة قضاياه، وتعزيز تبادل الخبرات وصياغة حلول وأفكار تخدم مستقبل شباب الدول الأعضاء.

حضر اللقاء: الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور إيهاب صلاح مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، إلى جانب المشاركين من محافظات المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، شمال سيناء، والسويس.