عقب قرار الفيدرالي.. تراجع محدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تذبذب سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء، في نطاق محدود، واختتم التعاملات على تراجع قرشا واحدا، مقارنة بـ سعر الافتتاح.

وعقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة 0.25٪، يتساءل العديد من المواطنين عن تأثير القرار على سعر الدولار.

ومن المرجح أن لا يكون هناك تأثير من القرار على سعر الصرف في مصر والآن، أسعار الدولار مستقره مع إغلاق التعاملات في البنوك.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.13 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.