ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
أماكن لا يجوز فيها الصلاة.. حذر منها النبي
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
الشرع: لا ضغوط أمريكية على دمشق والاتفاق الأمني مع إسرائيل أولوية
تعرّف على مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة
وزير الخارجية السوري في واشنطن لبحث العقوبات والمفاوضات مع إسرائيل
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
توك شو

جمال عبد الجواد: إسرائيل تستفيد من فائض قوتها العسكرية لتحقيق حقائق جديدة على الأرض

الاحتلال
الاحتلال
محمد البدوي

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن إسرائيل تستفيد من فائض قوتها العسكرية لتحقيق حقائق جديدة على الأرض بالقوة المسلحة منفردة، مشيراً إلى أن الدعم الدولي، وخاصة الأمريكي، يمنحها مساحة واسعة للتحرك.


وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء،  أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع مرارًا عن إبداء موقف ناقد لما تقوم به إسرائيل، مفضلاً القول إن "إسرائيل تعي ما تفعله"، وهو دليلاً على تطابق كامل بين واشنطن وتل أبيب، بدلاً من لعب دور الوسيط كما كان سابقاً.

المجال السياسي الإسرائيلي

وأشار إلى أن أقصى ما يمكن لإسرائيل تحقيقه يرتبط بفكرة "إسرائيل الكبرى"، وهو مشروع تتبناه تيارات سياسية داخلية توسعت تدريجيًا منذ يونيو 1967، حتى أصبح نفوذها اليوم في تزايد مستمر، معتبرًا أن ما يحدث يمثل نقطة تحول فارقة داخل المجال السياسي الإسرائيلي.


وأكد عبد الجواد، أن المشروع الصهيوني في بداياته كان ذا طبيعة قومية علمانية، ذات نزعة يسارية، ارتكز على إقامة دولة في السهل الساحلي بعيداً عن البعد الديني.

القدس والحرم الإبراهيمي

وتابع "لكن مع الهزائم العربية وتغير موازين القوى، تحولت الفكرة تدريجيًا من حلم قومي إلى مشروع ديني توراتي، بحيث أصبح اليهود القادمون من مختلف أنحاء العالم يجدون أنفسهم في القدس والحرم الإبراهيمي".

إسرائيل القوة المسلحة جمال عبد الجواد الرئيس الأمريكي ترامب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

