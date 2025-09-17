قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتقدم على أتلتيكو بهدف وأسيست لـ صلاح
اعرف نتيجتك من هنا .. الاستعلام عن نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة 2025
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد كمال: نتنياهو يقود إسرائيل لـ"كارثة" وسط عزلة دبلوماسية غير مسبوقة

نتنياهو
نتنياهو
محمد البدوي

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري اليوم ليس مجرد حرب إسرائيلية، بل "حرب نتنياهو" بالأساس، يسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف سياسية وشخصية مرتبطة ببقائه في السلطة، متذرعاً بملف الأسرى.

صفقات تبادل الأسرى

وأشار "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن نتنياهو رفض كل العروض المتعلقة بصفقات تبادل الأسرى، رغم جهود الوسطاء المتواصلة، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية في هذا السياق يعكس انفصالاً كاملاً عن الواقع.


وأوضح أن إسرائيل تعيش اليوم في عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، بينما يقودها نتنياهو إلى "كارثة" نتيجة ما وصفه بـ"النرجسية المتضخمة" التي تطبع سلوكه السياسي.


وأضاف: "نحن نتعامل مع شخصية لا تخضع لمنطق العقل؛ إنه يغامر طوال الوقت، ويضع إسرائيل في حالة دائمة من المجازفة، رغم العواقب الوخيمة".
تشبيهات عسكرية وانفصال عن الواقع.

 الذهنية العسكرية المتطرفة

واعتبر أن الدليل الأبرز على حالة الانفصال النفسي لدى نتنياهو هو الخطاب الإسرائيلي الذي شبّه إسرائيل لأول مرة بمدينة "سبرطة" الإغريقية، أي الدولة القائمة فقط على القوة العسكرية، واصفًا ذلك بأنه تعبير واضح عن الذهنية العسكرية المتطرفة التي تهيمن على القيادة الإسرائيلية الحالية.

نتنياهو حرب نتنياهو إسرائيل الوسطاء تبادل الأسرى

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

جوجل

جوجل تطلق تطبيقا جديدا لسطح المكتب على ويندوز لتحسين تجربة البحث

كأس إيزى كارت مصر

فعاليات بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 لسيارات الكارتنج .. فيديو

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

