بعد رحيل أيمن عبد العزيز.. تعيين أحمد صالح مديرا فنياً لدياموند

قرر مجلس إدارة نادي دياموند، تعيين أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، مديرًا فنياً للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أيمن عبدالعزيز.

وجاء رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أيمن عبد، بعد سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها الهزيمة أمام النجوم، في إطار منافسات مجموعة القاهرة «أ»، بدوري القسم الثاني «ب».

ويضم الجهاز الفني الجديد لنادي دياموند كلا من: “أحمد صالح مديراً فنياً، تامر فرج مدرباً عاماً، كريم الضوي مدرباً، تامر وحيد مراد مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران مديراً إدارياً، عباس ماهر إدارياً، محمد مهيب عبدالهادي إدارياً”.

ويحتل دياموند المركز الثاني عشر برصيد نقطتين، بجدول ترتيب مجموعة القاهرة أ، بدوري القسم الثاني ب.