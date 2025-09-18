أسعار الدواجن اليوم الخميس

شهدت أسواق الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 تباينًا طفيفًا في الأسعار، حيث لوحظ انخفاض محدود في أسعار الفراخ البيضاء، بينما استقر سعر الكرتونة في مستويات ثابتة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الدواجن (محلي – للمستهلك):

الفراخ البيضاء:

سعر الكيلو بين 73-61 جنيهًا.



الفراخ البلدي

سعر التجار: 115 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك: 125 جنيهًا للكيلو



أسعار البيض اليوم الخميس

البيض البلدي: من 125 إلى 130 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: من 140 إلى 145 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض: من 135 إلى 140 جنيهًا للكرتونة

أسعار البيض (للمستهلك – الكرتونة):

البيض الأحمر: بين 140 – 145 جنيهًا

البيض الأبيض: بين 135 – 140 جنيهًا

البيض البلدي: بين 135 – 140 جنيهًا

وأضافت شعبة الدواجن أن هذا التراجع الطفيف داخل بورصة الدواجن ناجم عن توازن نسبي بين العرض والطلب

كما لفتت الشعبة إلى أن أسعار الأعلاف شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، ما ساهم في ضبط الأسعار خلال هذه المرحلة.