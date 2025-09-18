قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب فى مصر رغم صعود عالمي مدفوع بقرار خفض الفائدة
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة
وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات وبناء مستقبل مشترك
ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى
الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة
الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 تباينًا طفيفًا في الأسعار، حيث لوحظ انخفاض محدود في أسعار الفراخ البيضاء، بينما استقر سعر الكرتونة في مستويات ثابتة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الدواجن (محلي – للمستهلك):

الفراخ البيضاء:
سعر الكيلو بين 73-61 جنيهًا.

الفراخ البلدي 

سعر التجار: 115 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك: 125 جنيهًا للكيلو


أسعار البيض اليوم الخميس 

البيض البلدي: من 125 إلى 130 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: من 140 إلى 145 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض: من 135 إلى 140 جنيهًا للكرتونة
أسعار البيض (للمستهلك – الكرتونة):

البيض الأحمر: بين 140 – 145 جنيهًا

البيض الأبيض: بين 135 – 140 جنيهًا

البيض البلدي: بين 135 – 140 جنيهًا
وأضافت شعبة الدواجن أن هذا التراجع الطفيف داخل بورصة الدواجن ناجم عن توازن نسبي بين العرض والطلب

كما لفتت الشعبة إلى أن أسعار الأعلاف شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، ما ساهم في ضبط الأسعار خلال هذه المرحلة.

اسعار الفراخ البلدي الاعلاف اسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مدبولي: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

ملك أسبانيا

ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري الإسباني فرصة جيدة لتحسين العلاقات

صورة أرشيفية

حقوق العامل في قانون العمل الجديد.. هل يحقق الأمان الوظيفي؟

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد