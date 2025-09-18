قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
6 أفلام مصرية تتألق في مهرجان الجونة 2025 وسط مشاركة دولية لافتة

هاجر ابراهيم

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تشهد حضورًا قويًا للسينما المصرية، بمشاركة ستة أفلام، من بينها فيلم الافتتاح الذي يمثل مصر في سباق جوائز الأوسكار.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المهرجان يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الاستمرارية والتطور السنوي هما سر نجاحه.

وسلط الشناوي الضوء على فيلم الافتتاح، الذي يُعد التجربة الأولى لمخرجة شابة تُدعى سارة، والتي نجحت في تقديم عمل فني جريء تقود فيه طفلة كبطلة رئيسية، بجانب نجمات مثل نيللي كريم وحنان مطاوع.

 واعتبر الشناوي أن قدرتها على الحفاظ على تلقائية الطفلة أمام الكاميرا يعكس نضجًا فنيًا رغم حداثة تجربتها الإخراجية.

كما أشار إلى أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة فنية عالمية، من أبرزها حضور النجمة كيت بلانشيت، إضافة إلى تكريم خاص للفنانة منة شلبي، ضمن قائمة من التكريمات التي تعكس تنوع الاختيارات الفنية للمهرجان.

طارق الشناوي مهرجان الجونة الجونة السينمائي حنان مطاوع نيللي كريم

