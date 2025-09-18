6 أفلام مصرية تتألق في مهرجان الجونة 2025 وسط مشاركة دولية لافتة

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تشهد حضورًا قويًا للسينما المصرية، بمشاركة ستة أفلام، من بينها فيلم الافتتاح الذي يمثل مصر في سباق جوائز الأوسكار.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المهرجان يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الاستمرارية والتطور السنوي هما سر نجاحه.

وسلط الشناوي الضوء على فيلم الافتتاح، الذي يُعد التجربة الأولى لمخرجة شابة تُدعى سارة، والتي نجحت في تقديم عمل فني جريء تقود فيه طفلة كبطلة رئيسية، بجانب نجمات مثل نيللي كريم وحنان مطاوع.

واعتبر الشناوي أن قدرتها على الحفاظ على تلقائية الطفلة أمام الكاميرا يعكس نضجًا فنيًا رغم حداثة تجربتها الإخراجية.

كما أشار إلى أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة فنية عالمية، من أبرزها حضور النجمة كيت بلانشيت، إضافة إلى تكريم خاص للفنانة منة شلبي، ضمن قائمة من التكريمات التي تعكس تنوع الاختيارات الفنية للمهرجان.