المغرب ضيف شرف سوق مهرجان الجونة السينمائي

أكدت المخرجة والمنتجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي على أهمية سوق سيني جونة وتحوله إلى منصة حقيقية للتعاون بين المراكز السينمائية، ولدفع الإنتاج المشترك، وتبادل الخبرات والخدمات في مجال صناعة السينما.

قالت خلال حوار لها مع الفريق الإعلامي للمهرجان: هذا العام، هناك مشاورات لاستضافة دولة المغرب كضيف شرف في السوق، بتمثيل من الهيئة المغربية للأفلام وعدد من الشركات والهيئات الأخرى، كما يشهد سوق الجونة هذا العام حضورًا مؤثرًا للمراكز الثقافية الأجنبية وممثلين عن الصناعة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب فاعليات عديدة على هامشه.





وأضافت ماريان خوري خلال تصريحاتها التي نشرت بالملف الصحفي للمهرجان: لقد تحول سوق سيني جونة إلى منصة حقيقية للتعاون بين المراكز السينمائية، ولدفع الإنتاج المشترك، وتبادل الخبرات والخدمات في مجال صناعة السينما.



وتابعت: الشباب المهتمون بالسينما يحرصون على التواجد في كل الفعاليات السينمائية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مهرجان الجونة. خلال العامين الماضيين استطعنا أن نمد جسورًا حقيقية معهم، ليصبح المهرجان منصة جاذبة وداعمة عبر حزمة متكاملة من الأنشطة: تدريب، ثقافة سينمائية، تطوير، وتشبيك، لكن تنمية هذا المجتمع لا تعني فقط تقديم الفعاليات، بل متابعة تطور مشروعات المشاركين وتصميم برامج ترافقهم في مراحل مختلفة. نحن سعداء أن بعض الشباب الذين شاركوا في البرنامج في الدورتين السابقتين يعودون هذا العام للمشاركة كمدربين للمجموعة الجديدة.



وعن اختيارات الأفلام في المهرجان، قالت: إلى جانب الحضور المصري، تضم دورة هذا العام أفلامًا عربية بارزة وأفلامًا عالمية حصدت جوائز مرموقة، من بينها الفيلم الحائز على السعفة الذهبية هذا العام 'كان مجرد حادث' للمخرج الإيراني جعفر بناهي، والفيلم الكولومبي 'شاعر' إخراج سيمون ميسا سوتو.

لكن اختيار هذه الأفلام لم يعد مهمة سهلة، خاصة مع الزخم الكبير الذي تشهده المنطقة العربية من خلال مهرجانات كبرى. هذا التعدد في المنصات السينمائية أمر إيجابي للغاية، لكنه يفرض في الوقت نفسه المزيد من التنسيق والتعاون بين المهرجانات للحفاظ على التوازن وتكامل الأدوار.



مهرجان الجونة السينمائي

وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتنوع بين أفلام روائية طويلة، وأفلام وثائقية، وأفلام قصيرة.

كما ستشهد منصة سيني جونة توسعًا كبيرًا هذا العام، حيث يستضيف ملتقى سيني جونة أكثر من 35 فعالية تتنوع بين ورش عمل، ولقاءات حوارية، وموائد مستديرة مع نجوم مصريين وعالميين. ويشهد برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة توسعًا غير مسبوق هذا العام مع تلقي أكثر من 1000 طلب مشاركة، وإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "كلاكيت تاني مرة" لدعم خريجي الدورات السابقة بدعم الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للأثر. كما تم الإعلان عن شراكة ممتدة مع جامعة إسلسكا لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى منح الطلاب فرصًا للتعلّم والتواصل والانخراط في المشهد السينمائي.