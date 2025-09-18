ملك اسبانيا : مصر تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا

قال فليب السادس ملك اسبانيا ان إسبانيا تعد الاقتصاد ١٥ عالمياً، والـ ٤ على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهي دولة ذات وضع استراتيجي وجغرافي متميز، حيث تمثل نقطة اتصال فريدة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر المتوسط وكذلك الشرق الأوسط.

وأضاف خلال كلمته في منتدي رجال الاعمال المصري الاسباني ان هذا ميزة تتمتع بها مصر أيضاً، باعتبارها نقطة التقاء بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، وهو موقع فريد من نوعه.

واكد الملك فليب أن الشركات الإسبانية الرائدة العاملة في مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود قد رسخت مكانتها، وأصبحت مرجعاً يحظى بتقدير كبير. مؤكدا ان اليوم ، هناك أكثر من ٦٠ شركة إسبانية مستقرة في مصر، وتساهم بخبرتها ومهنيتها في تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية