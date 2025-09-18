قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
من هو بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير ؟

بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير
بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير
إبراهيم القادري

بول براك هو مصمم سيارات فرنسي اشتهر بقيادته قسم التصميم في شركة بي إم دبليو من عام 1969 حتي عام 1974، وأشرف على التصاميم الأولية لعدة طرازات شهيرة منها، الجيل الأول من الفئة الخامسة E12، والفئة الثالثة E21، والفئة السادسة E24، والفئة السابعة E23، وبعد عمله في بي إم دبليو، صمم براك التصاميم الداخلية للعديد من طرازات بيجو .

بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير 

عمل بول براك في مرسيدس

وعمل بول براك في مرسيدس في الفترة من 1957 إلى 1965، حيث قام بتصميم سيارة Mercedes SL "Pagoda" الشهيرة التي أصبحت واحدة من أيقونات السيارات، وصمم أيضا سيارته الاختبارية تيربو عام 1973، والتي فازت بجائزة سيارة العام الاختبارية .

بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير 



أعمال بول براك في بي إم دبليو

تولى بول براك مسؤولية قسم التصميم في شركة بي إم دبليو في عام 1969، وكان مسؤل عن تحديد الاتجاه الجديد في تصميم السيارات، خاصة في ظل اتجاه السبعينات نحو السيارات الآمنة.

وأشرف براك على التصميمات الأولية لأول أجيال عدة سلاسل مهمة في بي إم دبليو منها الفئة الخامسة E12، وانطلق هذا التصميم عام 1972، وكان يمثل بداية مبدأ السلاسل في بي إم دبليو.

بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير 

والفئة الثالثة E21 السيدان الرياضية الفاخرة، وهي من أكثر سيارات بي إم دبليو مبيعًا، والفئة السادسة E24، والفئة السابعة E23، وكان له دور في تصميمهما.

سيارة بول براك E25 التيربو

وأشرف بول براك علي سيارة BMW تيربو E25 في عام 1972، وصمم سيارته الاختبارية تيربو E25، وهي آلة جريئة ومستقبلية تضمنت تقنيات أمان متقدمة من ضمنها، الصدادات قابلة للكسر وأنظمة التحكم في السرعة.

بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير 

وجدير بالذكر ان بول براك اشتهر بتصاميمه التي تجمع بين البساطة والأناقة والوظائفية، وكان يؤمن بأن خطوط السيارة يجب أن تكون واضحة ومعبرة، مع التركيز على التفاصيل التي تعكس الطابع الرياضي والقوة.

بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير 

يعتبر بول براك من أحد أهم المصممين الذين تركوا بصمة لا تمحى في تاريخ صناعة السيارات، ولا تزال سياراته تحظى بتقدير كبير من عشاق السيارات حول العالم. 

