من هو بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير ؟

بول براك هو مصمم سيارات فرنسي اشتهر بقيادته قسم التصميم في شركة بي إم دبليو من عام 1969 حتي عام 1974، وأشرف على التصاميم الأولية لعدة طرازات شهيرة منها، الجيل الأول من الفئة الخامسة E12، والفئة الثالثة E21، والفئة السادسة E24، والفئة السابعة E23، وبعد عمله في بي إم دبليو، صمم براك التصاميم الداخلية للعديد من طرازات بيجو .

بول براك مصمم سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الشهير

عمل بول براك في مرسيدس

وعمل بول براك في مرسيدس في الفترة من 1957 إلى 1965، حيث قام بتصميم سيارة Mercedes SL "Pagoda" الشهيرة التي أصبحت واحدة من أيقونات السيارات، وصمم أيضا سيارته الاختبارية تيربو عام 1973، والتي فازت بجائزة سيارة العام الاختبارية .

أعمال بول براك في بي إم دبليو

تولى بول براك مسؤولية قسم التصميم في شركة بي إم دبليو في عام 1969، وكان مسؤل عن تحديد الاتجاه الجديد في تصميم السيارات، خاصة في ظل اتجاه السبعينات نحو السيارات الآمنة.

وأشرف براك على التصميمات الأولية لأول أجيال عدة سلاسل مهمة في بي إم دبليو منها الفئة الخامسة E12، وانطلق هذا التصميم عام 1972، وكان يمثل بداية مبدأ السلاسل في بي إم دبليو.

والفئة الثالثة E21 السيدان الرياضية الفاخرة، وهي من أكثر سيارات بي إم دبليو مبيعًا، والفئة السادسة E24، والفئة السابعة E23، وكان له دور في تصميمهما.

سيارة بول براك E25 التيربو

وأشرف بول براك علي سيارة BMW تيربو E25 في عام 1972، وصمم سيارته الاختبارية تيربو E25، وهي آلة جريئة ومستقبلية تضمنت تقنيات أمان متقدمة من ضمنها، الصدادات قابلة للكسر وأنظمة التحكم في السرعة.

وجدير بالذكر ان بول براك اشتهر بتصاميمه التي تجمع بين البساطة والأناقة والوظائفية، وكان يؤمن بأن خطوط السيارة يجب أن تكون واضحة ومعبرة، مع التركيز على التفاصيل التي تعكس الطابع الرياضي والقوة.

يعتبر بول براك من أحد أهم المصممين الذين تركوا بصمة لا تمحى في تاريخ صناعة السيارات، ولا تزال سياراته تحظى بتقدير كبير من عشاق السيارات حول العالم.