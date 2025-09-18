قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص
ابو الغيط يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
هواوي تلمح إلى مقاومة ماء أقوى في سلسلة Watch GT6 القادمة

ساعة هواوي
ساعة هواوي
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة هواوي الصينية، لإطلاق أحدث ساعاتها الذكية هذا الأسبوع، مع إشارات تشير إلى تحسينات ملحوظة في مقاومة الماء. 

ومن المتوقع أن تكشف هواوي عن سلسلة Watch GT 6 و Watch Ultimate 2 قريبا، ويزداد التكهن بأن أحد هذه الطرازات قد يعزز تصميمها القابل للغمر تحت الماء، الذي ظهر لأول مرة في ساعة Watch Ultimate العام الماضي.

مقاومة الماء المتقدمة أكثر من مجرد تسويق

تصنف معظم الساعات الذكية بمعيار 5ATM، مما يعني أنها تتحمل الغمر حتى عمق 50 مترا، وهو ما يكفي للسباحة أو الغطس الخفيف. 

لكن هواوي كانت قد تجاوزت هذه الحدود في 2025 مع إطلاق ساعة Watch Ultimate، التي حصلت على تصنيف 10ATM، مما يسمح لها بالغمر حتى عمق 100 متر. 

كانت هذه الميزة نقطة فارقة للمستخدمين الذين يهتمون بالغوص أو أي شخص يبحث عن ساعة ذكية أكثر قوة وملاءمة للأنشطة الشاقة.

ترقب لتطويرات جديدة في Watch Ultimate 2 و Watch GT 6

يبدو أن هواوي بصدد نقل هذه المتانة إلى مجموعة الساعات الجديدة، الطراز المتوقع أن يحمل هذه الميزة هو Watch Ultimate 2، والذي قد يرث أو حتى يحسن تصميم سابقتها. 

ولكن هناك أيضا اهتمام بما إذا كانت سلسلة Watch GT 6، التي تعد أكثر اقتصادية، ستستفيد أيضا من تحسينات في التحمل والمقاومة.

سلسلة هواوي Watch GT 6

انتظار الإعلان الرسمي

رغم أن بعض التصاميم والمواصفات المبكرة قد تم تسريبها، إلا أن هواوي لم تكشف بعد عن أي طراز سيكون عليه الترقية، هذا يجعل المعجبين في حالة ترقب حتى يتم الكشف الرسمي لتحديد مدى استعداد الشركة لتوسيع تكنولوجيا الساعات المقاومة للماء.

لماذا يعد تحسين مقاومة الماء مهما؟

تحسين مقاومة الماء ليس مجرد سطر تسويقي إنه ميزة أساسية للرياضيين والمسافرين والمستخدمين في الهواء الطلق الذين يحتاجون إلى ساعات يمكن الاعتماد عليها في الظروف الصعبة، إذا نجحت هواوي في تحقيق هذه الترقية، فقد تجد ساعاتها الجديدة مكانا في أيدي الباحثين عن المغامرة وكذلك المستخدمين العاديين الذين يرغبون في ساعة ذكية أكثر قوة وتحملا.

إعلان قريب

الإعلان الرسمي من هواوي لسلسلة Watch GT 6 بات قريبا، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الطراز الذي سيحمل ميزة “الغمر العميق” في هذا الحدث.

