القطاع الخاص والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة.. زيارة ميدانية وندوة علمية لإعلام الداخلة

نظم مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، زيارة ميدانية اليوم لشركة اليماني للطاقة المتجددة ، إحدى شركات القطاع الخاص التي تستثمر في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد ، وذلك للوقوف على طبيعة استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ، والتعرف على طبيعة عمل محطات الطاقة الشمسية والأنظمة المتبعة فيها .

جاءت هذه الزيارة الميدانية ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " أمن الطاقة مسؤولية الجميع " ، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، والتي تهدف إلي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ، وخلق رأي عام داعم لاستخدام الطاقة المتجددة .

شملت الزيارة الميدانية كذلك ندوة علمية تحت عنوان " القطاع الخاص والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة " ، حاضر فيها المهندس علي محمد يماني مدير شركة اليماني للطاقة المتجددة ، في حضور عدد من المستثمرين والمزارعين والشباب .

وخلال الزيارة إطلع فرق عمل مركز اعلام الداخلة والحضور على مكونات المحطة وآليات عملها ، كما تعرفوا على كيفية تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل الآبار الزراعية ، وتم عرض التطبيقات العملية لتقنيات الطاقة الشمسية في الزراعة و أحدث التطبيقات المستخدمة في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية ، كما استمعوا إلى شرح تفصيلي من مهندسي الشركة المتخصصين حول طرق التشغيل والصيانة ودور هذه المشروعات في دعم شبكة الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية. كما استعرض مهندسو الشركة تجربة الشركة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي ودور القطاع الخاص في هذا المجال إلى جانب القطاع الحكومي ، مشيدين في هذا الصدد بالدعم المتواصل الذي يلقاه القطاع الخاص من الحكومة من أجل تسهيل الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وخلال الندوة العلمية استعرض المهندس علي محمد يماني مدير شركة اليماني للطاقة المتجددة تجربة شركة اليماني ، مشيرا إلي أن الشركة التي تأسست عام 2022 ككيان وطني يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة بصعيد مصر ، وضعت على عاتقها رسالة واضحة: أن تكون جزءًا فاعلًا من التحول نحو مستقبل أخضر ومستدام، من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال الطاقة الشمسية تخدم مختلف القطاعات، وعلى رأسها الزراعة والري الحديث .

وحول إنجازات الشركة ، قال اليماني : على مدار ثلاث سنوات فقط، تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات كبيرة، حيث نجحت في تنفيذ ما يقارب 110 محطة طاقة شمسية في مختلف محافظات الصعيد. هذا التوسع السريع يعكس قدرة الشركة على كسب ثقة عملائها، ويبرز التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة تسهم في تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، وتوفير طاقة نظيفة وآمنة وصديقة للبيئة.

وأضاف قائلا : إلى جانب دورها الفني، كان للشركة دور اجتماعي بارز، إذ عملت على توفير فرص عمل للشباب، وإعداد كوادر مؤهلة في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعيًا بقيمة الطاقة النظيفة، ويعزز من مشاركة الشباب في دفع عجلة التنمية.

وتابع قائلا : تأتي جهود شركة اليماني متسقة تمامًا مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة.

وفي ختام الزيارة الميدانية والندوة العلمية ، طالب الحضور بتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من أجل التوسع في الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بمايخدم المصلحة العامة ، خصوصا في محافظة الوادي الجديد التي تعتمد على الزراعة كمهنة أساسية للمواطنين ، ومن ثم فإن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية يوفر الكثير من النفقات على المستثمرين في القطاع الزراعي .

أعد للزيارة وأدار الندوة العلمية محمود عزت مسؤول الأنشطة بمركز إعلام الداخلة ، ومروة محمد الاعلامية بالمركز .