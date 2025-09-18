وزير الرياضة يكرم منتخب الشابات أبطال أفريقيا في حضور مجلس اليد.. اليوم

يستقبل اليوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي منتخب مصر لكرة اليد" الشابات "، بعد الإنجاز التاريخي بالتتويج ببطولة أفريقيا لأول مرة في تاريخ اللعبة، وذلك في احتفالية تكريم بمقر الوزارة.

من المقرر ان يحضر التكريم في مقر الوزارة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي تلقي اشادات واسعة بما قدمه المنتخب من أداء مشرف رفع اسم مصر عاليًا في القارة السمراء، مؤكدًا حرص الدولة على دعم الرياضة النسائية جنبًا إلى جنب مع كافة الألعاب.

وعلى هامش التكريم، من المقرر ان يناقش وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع مجلس إدارة الاتحاد آخر تطورات الاستعدادات الخاصة بتنظيم بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري، بمشاركة نخبة من أكبر أندية العالم، مشددًا على توفير كل سبل الدعم لإنجاح الحدث العالمي وإخراجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر وريادتها الرياضية