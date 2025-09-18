محافظ مطروح يبحث مع مدير الإسكان الجديد أعمال تطوير الكورنيش

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه، اليوم الخميس، المهندسة ايمان عبدالجليل مدير مديرية الإسكان بالمحافظة ، مع التهنئة بمهامها الجديدة ، والتأكيد على تقديم كافة الدعم للارتقاء بأعمال المديرية وما تضطلع به من دور فنى للمشروعات والمنشآت.

حيث تمت مناقشة البدء في أعمال تطوير شرق كورنيش المدينة بالتنسيق بين مديرية الإسكان مع الهيئة الهندسية للارتقاء بمستوى الكورنيش بما يليق وأعمال تطوير غرب الكورنيش وبمكانة محافظة مطروح السياحية.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومنها الإسراع في الاستعانة بمهندسين جدد في إنهاء أعمال المعاينات الميدانية بمدن المحافظة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، قام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة أعمال الصيانة الجارية بعدد من المدارس بمدينة مرسى مطروح.

شملت الجولة تفقد مدرسة ٢٣ يوليو للتربية الفكرية بحي الزهور، ومدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الصيانة وجودتها.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام منطقة الأبنية التعليمية، وناصر النجار نائب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.

وخلال الجولة أكد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي، مؤكداً على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

كما وجه مجلس مدينة مطروح لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.