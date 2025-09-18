وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة كأس حوض البحر المتوسط لرفع الأثقال

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة كأس حوض البحر المتوسط لرفع الاثقال في نسختها الرابعة عشرة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي، بمشاركة 10 دول بالاضافة الى مصر البلد المستضيف.

حضر الافتتاح المهندس خالد مهلهل، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي، المهندس منار الدين الشلي، أمين عام الاتحاد الافريقي واتحاد البحر المتوسط، بيروس ديماس، رئيس اتحاد دول حوض البحر المتوسط وعضو الاتحاد الدولي، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال.

رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض مصر، مشددا على قدرة الدولة المصرية على تنظيم مختلف البطولات الدولية بأعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، كما أوضح ان مثل هذه البطولات تعتبر احتكاكا قويا لأبطال مصر الرياضيين من أجل إعدادهم وأيضا الكشف عن المواهب الجديدة وإعطاؤها الفرص لتدعيم صفوف المنتخب الوطني.

واختتم صبحي كلمته قائلًا: “ان مصر وخاصة رياضة رفع الاثقال تمتلك تاريخا عريقا من الإنجازات، وتسعى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لرفع الاثقال لعودة الابطال المصريين الى منصات التتويج وتصدرهم الميداليات والبطولة، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين في البطولة".