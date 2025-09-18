قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الفيوم: استعدادات مكثفة لانطلاقة مختلفة وتقديم تجربة تعليمية أكثر انضباطاً للعام الدراسي الجديد

مدرسة
مدرسة
أ ش أ

 أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الدكتور خالد قبيصى استعداد محافظة الفيوم لانطلاقة مختلفة بتقديم تجربة تعليمية أكثر انضباطاً وفاعلية للعام الدراسى الجديد.
وأضاف قبيصى - فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط - أنه منذ شهر يوليو الماضى بدأت المديرية اجتماعات متواصلة مع مديرى الإدارات التعليمية لوضع «خطة قصيرة المدى» هدفها إنهاء أى معوقات قبل اليوم الأول للدراسة، مشيرا إلى أن الاستعدادات «بدأت مبكراً لضمان عام قوى ومنضبط»، موضحاً أنه تم تشكيل فريق متابعة مكون من 132 فرداً يجوب جميع مدارس الفيوم لرصد أى سلبيات ومعالجتها فوراً.
وكشف وكيل الوزارة عن دخول 7 مدارس جديدة الخدمة فور افتتاحها، إلى جانب الانتهاء من صيانة 50 مدرسة أخرى، فى خطوة تهدف لتقليل الكثافات داخل الفصول استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم، مع التشديد على ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل أى فصل 50 طالباً .. مضيفا أن المديرية وضعت برنامجاً للتعامل مع المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، حيث جرى حصر 69 مدرسة تعمل فترة مسائية، ويتم تحويلها تدريجياً إلى يوم دراسى كامل لاستغلال الوقت ورفع كفاءة العملية التعليمية.
وأشار قبيصى إلى أن المحافظة تضم نحو مليون طالب موزعين على 2224 مدرسة بمختلف المراحل، فيما يبلغ عدد المعلمين الجدد 6500، تمت مراجعة بياناتهم وتوزيعهم وفق أماكن سكنهم، مؤكداً عدم وجود عجز فى معلمى المواد الأساسية، مع إعداد قوائم جاهزة لسد أى احتياجات فى تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية من خلال معلمى الحصة.
ولتحسين مستوى الأداء داخل الفصول، أوضح أن المديرية نفذت خطة تدريبية مجانية بالتعاون مع موجهى المواد الأساسية، شملت معلمى الحصة وركزت على تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم، بواقع 4 جلسات تدريبية على الأقل لكل معلم.
وفيما يتعلق بالكتب الدراسية، أكد قبيصى وصول جميع المقررات إلى مخازن الإدارات التعليمية وتوزيعها على المدارس، مع السماح للطلاب باستلام الكتب دون ربطها بسداد المصروفات، داعياً القادرين للمساهمة فى دعم الأنشطة المدرسية .. مشيرا إلى تطوير مناهج الصف الأول الابتدائى بالكامل، إضافة إلى مناهج «كى جى وان» و«كى تو»، وبعض المناهج الأخرى مع تدريب المعلمين على تطبيقها من اليوم الأول.
ولمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، أوضح أن تعليم الفيوم يركز على تفعيل الشرح داخل الفصول، وتنفيذ تقييمات أسبوعية وشهرية للطلاب، بجانب مجموعات الدعم المدرسية التى يحصل المعلم من خلالها على 90% من العائد لتكون بديلاً آمناً وفعالاً.
كما شدد وكيل الوزارة على أهمية ملف التغذية المدرسية، موضحاً أن الخطة تشمل تقديم وجبات مغلفة وآمنة لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، مع التوسع فى تجربة «الوجبة الساخنة» بعد نجاحها فى 12 مدرسة العام الماضى .. وأكد استمرار دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وإلحاقهم بأقرب مدرسة لمحل سكنهم، ضماناً لحقهم فى تعليم متكافئ.
واختتم قبيصى تصريحاته برسالة للطلاب وأولياء الأمور قائلاً: «على الطالب أن يدرك أن المدرسة مكان للتعلم واكتساب السلوكيات الإيجابية، وعليه أن يركز على هدفه ويستثمر وقته، وعلى ولى الأمر متابعة أبنائه وزيارة المدرسة مرة واحدة شهرياً على الأقل لضمان نجاح العملية التعليمية».
وبهذه الإجراءات المتكاملة من توسع وصيانة، وضبط الكثافات، وتوفير الكتب، وتفعيل الأنشطة والتغذية، تضع الفيوم نفسها على أعتاب عام دراسى جديد يتوقع أن يكون الأكثر انضباطاً وفاعلية فى تاريخ التعليم بالمحافظة.

وزارة الفيوم وكالة انباء الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

ندوة مجمع اعلام قنا

ندوة لمجمع إعلام قنا حول تحديات المشاركة السياسية للمرأة بقرية دندرة

اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها بسوهاج

حملة مكبرة بسوهاج تضبط 270 كيلو لحوم فاسدة و25 كيلو أسماك متعفنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالصور

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد