قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي يختتم البرنامج التدريبي عن المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان

المشاركون في التدريب
المشاركون في التدريب
الديب أبوعلي

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب" فعاليات البرنامج التدريبي "حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان"، والذي عُقد على مدار يومين بالقاهرة، بمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، وعصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى جانب نخبة من الكفاءات من الأمانة الفنية.

جاء ذلك في إطار جهود المجلس لنشر الثقافة الحقوقية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على نشر الوعي الحقوقي، والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بكفاءة وفعالية.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تناولت من خلالها الأسس النظرية والعملية لحقوق الإنسان، بما في ذلك نشأتها ومصادرها الوطنية والدولية، وآليات تلقي ومتابعة الشكاوى، ودور المجلس في متابعة القوانين والسياسات العامة ذات الصلة،والارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد عبد الرحمن، أن الإنسان يظل الغاية والوسيلة في منظومة حقوق الإنسان، موضحًا أن هذه الحقوق مرت عبر أربع مراحل أساسية بدأت بالبيان، ثم الإعلان، فالإلزام، وصولًا إلى مرحلة التجريم التي ما زال المجتمع الدولي يسعى لترسيخها بشكل ملموس من خلال الآليات القضائية الدولية.

وأضاف أن الدستور المصري يتضمن باباً كاملاً للحقوق والحريات وهو المصدر الأهم الذي يرسخ القواعد الوطنية لحقوق الإنسان، ويُلزم مؤسسات الدولة كافة باحترامها.

وأشار إلى أن المجلس يضع قضية بناء القدرات في صميم عمله، لأن تمكين الكوادر الوطنية هو الطريق لضمان ممارسة حقوق الإنسان بشكل فعّال ومستدام.

وأكد أن هذه الدورات التدريبية تُمثل خطوة لإيجاد جيل من القيادات المجتمعية والسياسية القادرة على الدفاع عن الحقوق وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته شدد شيحة على أن التدريب على أساسيات حقوق الإنسان  يصوغ أدوات عملية تُمكّن المُتدربين من تحويل المبادئ إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وإجراءات تضمن حماية الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن بناء كوادر واعية بحقوقها وقادرة على الدفاع عنها يُشكل رافعة حقيقية لتقدم المجتمع، وأن هذه البرامج التدريبية تُمثل استثماراً مباشراً في الإنسان بما ينعكس على تطور المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

واخُتتمت الدورة التدريبية بتسليم الشهادات للمشاركين، وتأكيد مواصلة تنظيم البرامج التدريبية والأنشطة التفعالية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كالتزام مشترك تتقاسمه مؤسسات الدولة والمجتمع معًا.

المجلس القومي لحقوق الإنسان المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان الدستور المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وملك أسبانيا

جمال بيومي: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة تجسد عمق العلاقات التاريخية مع مصر

سوريا

سوريا.. إعلان القوائم الأولية للهيئات الناخبة وانتظار البت في الطعون قريبًا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يوجه تحذيرا عاجلا لسكان مبان في قرى ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين بجنوب لبنان

بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد