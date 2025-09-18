ندوة لمجمع إعلام قنا حول تحديات المشاركة السياسية للمرأة بقرية دندرة

نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار والمجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان “تحديات المشاركة السياسية للمرأة ”ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات "صوتك هيفرق..إنزل وشارك" لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الإستحقاقات الانتخابية.

أقيمت فعاليات الندوة بمقر جمعية البركة لتنمية المجتمع بقرية دندرة، وحاضر بالندوة يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأسماء محمد رمزي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع قنا، صفاء رشاد ابراهيم ممثلا من فرع هيئة تعليم الكبار بقنا، وأدار اللقاء سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بالمجمع.

استعرضت الندوة أهم التحديات التى تواجه مشاركة المرأة الريفية فى العملية الانتخابية، وجاء على رأسها انتشار الأمية بين قطاع كبير من السيدات بالقرى، عدم وصول ندوات التوعية لكافة الفئات المستهدفة لتوعيتهم بآليات التعامل الصحيح مع الورقة الانتخابية، تجاهل برامج معظم المرشحين للمرأة.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن توعية مجتمع السيدات بأهمية دورهم فى الحياة والمشاركة السياسية، يأتى على رأس أولويات مجمع الإعلام، كونهم يمثلون القوة المؤثرة فى المجتمع المصرى، ولهن تأثير كبير على بقية أفراد المجتمع، كما أن مشاركة المرأة بإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية بمثابة رسالة ايجابية لأبنائها فى المستقبل.

وأوضح مدير مجمع إعلام قنا، بأن الدولة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات والتحديات التى تقف أمام مشاركة المرأة سياسياً، سواء كمرشحة بأن منحتها حصة قانونية لضمان اكتمال أوراق أى قائمة انتخابية، أو كناخبة من خلال تيسير العملية الانتخابية بلجان خاصة للسيدات وغيرها من التيسيرات لضمان مشاركتها دون أى عوائق.

وأكدت أسماء محمد رمزي، عضو المجلس القومي للمرأة بقنا، بأن دور المرأة ليس محصوراً داخل الأسرة على تربية الأبناء وتلبية الاحتياجات المنزلية، ولكن يمتد دورها للمساهمة فى بناء المجتمع من خلال المشاركة الفعلية فى الاستحقاقات الانتخابية والقضايا الوطنية، واستثمار جهود الدولة فى تذليل كافة القيود التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة.

وأضافت رمزي، بأن المجلس القومي يسعى لدعم المرأة سياسيا وفكريا واقتصادياً، من خلال حزم خدمية متنوعة، منها استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات أو تجديدها مجاناً، بجانب الدعم القانوني بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس والذي يوفر محاميات متطوعات لتقديم الدعم القانوني للسيدات مجانا وتتكلف فقط رسوم التوكيل للمحاميات المتطوعات.

وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة، كما يوفر المجلس دورات تدريبية مجانية لتعليم الخياطة للسيدات من سن 18 الي 45 عام مدتها 8 أيام وفي نهاية التدريب تحصل السيدات علي مكافئة مالية لبدء مشاريعهن الخاصة، مطالبة السيدات بضرورة استثمار حقهن القانونى فى المشاركة والتفاعل مع القضايا الوطنية.

وأشارت صفاء رشاد، ممثل فرع تعليم الكبار بقنا، إلى أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتحرير المواطنين خاصة السيدات من الأمية، لتمكينهم من المشاركة بشكل إيجابي فى الحياة بشكل عام، لافتة إلى أن هناك تعاون كبير بين تعليم الكبار ومؤسسات الدولة المختلفة لتقديم حزم متنوعة من الخدمات التوعوية والصحية والاجتماعية للمستهدفين بكافة مراكز محافظة قنا.

كما استعرضت رشاد، آليات التصويت داخل اللجان الانتخابية، لضمان التصويت بطريقة صحيحة وعدم بطلان الأصوات نتيجة العشوائية فى الاختيار أو التعامل مع الورقة الانتخابية.