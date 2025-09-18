قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة لمجمع إعلام قنا حول تحديات المشاركة السياسية للمرأة بقرية دندرة

ندوة مجمع اعلام قنا
ندوة مجمع اعلام قنا
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار والمجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان “تحديات المشاركة السياسية للمرأة ”ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات "صوتك هيفرق..إنزل وشارك" لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الإستحقاقات الانتخابية.

أقيمت فعاليات الندوة بمقر جمعية البركة لتنمية المجتمع بقرية دندرة، وحاضر بالندوة يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأسماء محمد رمزي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع قنا، صفاء رشاد ابراهيم ممثلا من فرع هيئة تعليم الكبار بقنا، وأدار اللقاء سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بالمجمع.

استعرضت الندوة أهم التحديات التى تواجه مشاركة المرأة الريفية فى العملية الانتخابية، وجاء على رأسها انتشار الأمية بين قطاع كبير من السيدات بالقرى، عدم وصول ندوات التوعية لكافة الفئات المستهدفة لتوعيتهم بآليات التعامل الصحيح مع الورقة الانتخابية، تجاهل برامج معظم المرشحين للمرأة.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن توعية مجتمع السيدات بأهمية دورهم فى الحياة والمشاركة السياسية، يأتى على رأس أولويات مجمع الإعلام، كونهم يمثلون القوة المؤثرة فى المجتمع المصرى، ولهن تأثير كبير على بقية أفراد المجتمع، كما أن مشاركة المرأة بإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية بمثابة رسالة ايجابية لأبنائها فى المستقبل.

وأوضح مدير مجمع إعلام قنا، بأن الدولة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات والتحديات التى تقف أمام مشاركة المرأة سياسياً، سواء كمرشحة بأن منحتها حصة قانونية لضمان اكتمال أوراق أى قائمة انتخابية، أو كناخبة من خلال تيسير العملية الانتخابية بلجان خاصة للسيدات وغيرها من التيسيرات لضمان مشاركتها دون أى عوائق. 

وأكدت أسماء محمد رمزي، عضو المجلس القومي للمرأة بقنا، بأن دور المرأة ليس محصوراً داخل الأسرة على تربية الأبناء وتلبية الاحتياجات المنزلية، ولكن يمتد دورها للمساهمة فى بناء المجتمع من خلال المشاركة الفعلية فى الاستحقاقات الانتخابية والقضايا الوطنية، واستثمار جهود الدولة فى تذليل كافة القيود التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة.

وأضافت رمزي، بأن المجلس القومي يسعى لدعم المرأة سياسيا وفكريا واقتصادياً، من خلال حزم خدمية متنوعة، منها استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات أو تجديدها مجاناً، بجانب الدعم القانوني بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس والذي يوفر محاميات متطوعات لتقديم الدعم القانوني للسيدات مجانا وتتكلف فقط رسوم التوكيل للمحاميات المتطوعات.

وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة، كما يوفر المجلس دورات تدريبية مجانية لتعليم الخياطة للسيدات من سن 18 الي 45 عام مدتها 8 أيام وفي نهاية التدريب تحصل السيدات علي مكافئة مالية لبدء مشاريعهن الخاصة، مطالبة السيدات بضرورة استثمار حقهن القانونى فى المشاركة والتفاعل مع القضايا الوطنية.

وأشارت صفاء رشاد، ممثل فرع تعليم الكبار بقنا، إلى أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتحرير المواطنين خاصة السيدات من الأمية، لتمكينهم من المشاركة بشكل إيجابي فى الحياة بشكل عام، لافتة إلى أن هناك تعاون كبير بين تعليم الكبار ومؤسسات الدولة المختلفة لتقديم حزم متنوعة من الخدمات التوعوية والصحية والاجتماعية للمستهدفين بكافة مراكز محافظة قنا.

كما استعرضت رشاد، آليات التصويت داخل اللجان الانتخابية، لضمان التصويت بطريقة صحيحة وعدم بطلان الأصوات نتيجة العشوائية فى الاختيار أو التعامل مع الورقة الانتخابية.

قنا مجمع إعلام قنا قرية دندرة المجلس القومى للمرأة هيئة تعليم الكبار الهيئة العامة للاستعلامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

ندوة مجمع اعلام قنا

ندوة لمجمع إعلام قنا حول تحديات المشاركة السياسية للمرأة بقرية دندرة

اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها بسوهاج

حملة مكبرة بسوهاج تضبط 270 كيلو لحوم فاسدة و25 كيلو أسماك متعفنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد