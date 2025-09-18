لن أترك يومًا يمر بدونك..مريم الخشت تحتفل بعيد ميلاد زوجها الـ40

احتفلت الفنانة مريم الخشت، بعيد ميلاد زوجها الـ ٤٠ معبرة عن حبها الكبير له.

ونشرت صور لها تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "بعد كل هذه السنوات، نحن هنا معًا.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي في الأربعين. أعدك أن نعيش 40 سنة أخرى من الحب والسعادة، ولن أترك يومًا يمر بدونك"

فيلم بنات الباشا

وتنتظر الفنانة مريم الخشت عرض فيلم جديد بعنوان «بنات الباشا» الذي تم الانتهاء من تصويره قبل شهور وشاركت بطولته زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل.

وعن دورها قالت: أظهر بشخصية فتاة تُدعى «نادية» خلال أحداث الفيلم، والذي يدور حول «بنات الباشا» اللواتي يوجدن في مركز لتصفيف الشعر خاص بشخص يُدعى «نور الباشا»، والفتيات اللواتي يوجدن به سواء اللواتي يعملن فيه أو من رواده، لكلٍ منهن قصة، وجميعهن لهن علاقة بالشخصية التي تقدمها وهي «نادية».