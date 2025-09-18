إطلاق أول منظومة لتدوير عبوات المشروبات الكرتونية في مصر

شارك ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى فعاليات إطلاق أول نظام تشغيل متكامل في مصر لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المعقمة، والذي يحمل العلامة التجارية “Green Jobs from a Box” وذلك نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة وبحضور مسئولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلي القطاعين الصناعي والخاص المشاركين في المبادرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة “Green Jobs from a Box” تمثل نموذجًا رائدًا للشراكات المبتكرة التي تساهم في دفع رؤية مصر نحو اقتصاد دائري ، مشيرة إلى أنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاستدامة، وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر يوفر وظائف لائقة، ويُمكّن المجتمعات المحلية، ويحافظ على الموارد الطبيعية ، مشيرة إلي ان هذا النموذج يسهم في دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، ويعزز تطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت د منال عوض أن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مشترك بين شركة SIG، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، وبلاستيك بنك، وكارتا مصر، وتايل جرين، حيث تستهدف المنظومة الجديدة إحداث تحول نوعي في صناعة التغليف في مصر، من خلال نظام إعادة تدوير متكامل يبدأ بجمع المخلفات على مستوى المجتمع، مرورًا باستخلاص الألياف، وصولًا إلى إعادة استخدام مادة البولي ألومنيوم (PolyAl)، مع التركيز على خلق «وظائف خضراء»، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتمهيد الطريق لتطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة (EPR).

كما أوضحت د منال عوض أن المبادرة تحظى بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، من خلال برنامج develoPPP الممول من BMZ، ومبادرة “استثمر من أجل الوظائف” بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل خضراء تسهم في تحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية ودعم رؤية مصر 2030.

جمع أكثر من 700 طن من عبوات الكرتون

ومن جانبه أكد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مصر، حيث تهدف إلى جمع أكثر من 700 طن من عبوات الكرتون المستخدمة خلال ثلاث سنوات، وتحسين سبل عيش أكثر من 1,000 جامع مخلفات محلي، إلى جانب تأسيس نموذج دائري قابل للتوسع لإعادة التدوير ، مضيفاً أن المبادرة تسهم في دعم تطبيق مبادئ مسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، والتشريعات الوطنية المستدامة لإدارة المخلفات، بما يفتح المجال أمام خلق وظائف خضراء جديدة وتحقيق قيمة اقتصادية من خلال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضح ياسر عبدالله أن مفهوم الإطار العام للمسئولية الممتدة للمنتج هو إطار خاص لإدارة المخلفات بمقتضاه يتحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مسئولية تنظيم وتمويل نظم إدارة المخلفات الناتجة عن المنتجات التي يتم تسويقها فى السوق المصرى، حيث أن الملوث يتحمل التكاليف المتعلقة بالتعامل مع تلك المخلفات ، كما يجب ان يتم تحفيز إعادة التدوير تدريجا مع الأخذ فى الاعتبار كمية المخلفات ومدي خطورته علي البيئة والصحة العامة والتكنولوجيات المتوفرة لإعادة تدويره والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن ذلك.

ويمثل هذا النظام ابتكارًا فريدًا من نوعه في مصر، حيث يعتمد على منصة بلاستيك بنك بتقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” لتتبع جمع العبوات وتحفيز مشاركة جامعي النفايات المحليين، فضلًا عن دور مصنع الورق لدى كارتا مصر في استخلاص الألياف عالية الجودة، واستخدام التكنولوجيا المبتكرة الحاصلة على براءة اختراع من شركة تايل جرين لتحويل مادة البولي ألومنيوم (PolyAl) إلى طوب إنشائي صديق للبيئة، بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري ويوفر قيمة مضافة من المخلفات، ويؤكد مكانة المبادرة كنموذج رائد للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستدامة.