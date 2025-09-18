قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منى عبدالكريم: بطولة أفريقيا لشباب الطائرة تؤكد ذتفوق مصر في استضافة الأحداث القارية

منى عبدالكريم
منى عبدالكريم
حسام الحارتي

أكدت  الكابتن منى عبدالكريم إن بطولة أفريقيا للشباب المقامة حاليًا في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تعد شهادة جديدة على قدرة مصر التنظيمية، مؤكدة أن البطولة تسير بشكل متميز منذ اليوم الأول بفضل تكاتف جميع عناصر العمل.
أضافت إن ما نعيشه اليوم من أجواء هو نتاج عمل جماعي وجهود متواصلة ليل نهار، من جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر ودعم ومساندة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية 
في ظهور البطولة بمستوى يليق بمكانة مصر القارية والدولية، وأن نترك بصمة في ذاكرة كل لاعب وإداري شارك بالبطولة

كشفت  رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة أن الوفود المشاركة عبرت عن إعجابها الشديد بما لمسوه من تنظيم راقٍ وحسن استقبال وضيافة  قالت مني عبدالكريم أن سماع عبارات التقدير من وفود المنتخبات المشاركة من مختلف الدول الأفريقية يعكس صورة مصر الحقيقية انها بلد الأمن، التنظيم، والقدرة على الإنجاز.

كما ثمنت رئيسة اللجنة المنظمة علي الإشادة الخاصة التي وجهتها السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة لمستوى البطولة، مؤكدة أن كلماتها كانت بمثابة تقدير مستحق للجهود المبذولة وتأصيل أن مصر هي النموذج الرائد في التنظيم، فهذا أكبر دليل على ثقة أفريقيا فينا، ويمنحنا دافعًا أكبر لمواصلة العمل على استضافة أكبر وأهم البطولات.

اختتمت الكابتن منى عبدالكريم تصريحاتها برسالة قوية مفيدها أن مصر لم تعد مجرد دولة تستضيف البطولات، بل أصبحت أيقونة للتنظيم في القارة.. وأبطالنا الشباب هم الامتداد الطبيعي لهذا النجاح   نصنع تاريخًا جديدًا للكرة الطائرة الأفريقية من أرض مصر.

بطولة افريقيا الطائرة أخبار الرياضة

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

الرئيس الكازاخي يلتقي مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام أعمال «القمة العالمية الثامنة لزعماء الأديان» بالعاصمة أستانا

الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا

وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا

وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الله تعالى صلى على النبي قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم

بالصور

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

