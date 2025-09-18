محافظ الوادي الجديد يتفقد المبني الخدمي بمركز حسن حلمي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته صباح اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بمقر المبنى الخدمي الجديد التابع لمركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقه الأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماع و الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، و مسئولي المركز.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتنسيق لتوفير الأجهزة اللازمة، استعدادًا للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، مشيرًا إلى أن المبنى يضم صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومحال تجارية وعيادات طبية ووحدات سكنية وإدارية، يخصص عائدها لصالح الإنفاق على احتياجات المركز وتطوير خدماته.