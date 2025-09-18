قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر
إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد
الدرديري: رجوع الزمالك لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري
إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
توك شو

محمود محيي الدين: أجندة قمة شرم الشيخ للتكيف أكدت أهمية إدارة المياه وحماية البنية الأساسية

محمود محي الدين
محمود محي الدين
هاني حسين

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ قمة المناخ السابعة والعشرين التي استضافتها مصر في شرم الشيخ كانت ناجحة وموفقة وحسمت الجدل -الذي لم يكن مبررا علميا أو بالمنطق السلمي للأمور- بين تغيرات المناخ وتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أي أمر يتم للتصدي لتغيرات المناخ سينعكس على أهداف التنمية المستدامة، وكل ذلك يحتاج إلى تمويل متدفق.

وتابع: "هناك بندان رئيسان في تغيرات المناخ، كل ما يرتبط بتخفيف من الآثار الضارة لتغيرات المناخ والانبعاثات الكربونية، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة للغاية في الطاقة الجديدة والمتجددة وبحيث يتم الاعتماد بشكل أكبر  على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي مصر لدينا أمثلة، مثل المشروع المهم الخاص بالمشارك بين القطاعين الحكومي والخاص في بنبان، وهناك مشروعات مهمة في طاقة الرياح.. هذه أهداف تحقق الغرض الدولي للتصدي لتغيرات المناخ، وهي واحدة من أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف السابع".

وأردف: "الأمر الثاني، هو التكيف مع التغيرات الضارة التي يسببها تدهور المناخ، وأجندة شرم الشيخ للتكيف أكدت على أهمية إدارة المياه بشكل أفضل والتصدي للتصحر وحماية الشواطئ وتدعيم البنية الأساسية وصيانتها، وكلها انعكست في أهداف التنمية المستدامة".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

