مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش المصري في حرب الاستنزاف استرد كرامة الوطن بعد نكسة 1967، حتى أنه رفض تنحي الزعيم جمال عبد الناصر بعد هزيمة 67.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي قال للإخوان عندما تم تعيينه وزيرا للدفاع خلال فترة حكمهم، "أنا لا إخواني ولا سلفي وقال أنا وطني فقط.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي حافظ على استقرار الوطن ومنع الفوضى في يونيو 2013، مؤكدا أن الرئيس أكد أن قوة الجيش من قوة الشعب.

وأشار مصطفى بكري إلى أن العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى