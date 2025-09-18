الغربية تطلق شبكة موحدة لقواعد البيانات لتعزيز الجاهزية الكاملة للتعامل مع الطوارئ

استكمل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية سلسلة الاجتماعات التي بدأها لإنشاء منظومة متكاملة لقواعد البيانات الموحدة، بعقد اجتماع موسع بديوان عام المحافظة لمناقشة ربط جميع الجهات التنفيذية والمديريات والشركات والمرافق الحيوية ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التعامل الفوري مع المواقف الطارئة، وضمان سرعة اتخاذ القرار ودقته.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل المنظومة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، موضحًا أن توحيد وربط قواعد البيانات يعد خطوة أساسية لضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة عالية، وتمكين فرق التدخل الميداني من التحرك بشكل لحظي عند أي طارئ.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن إنشاء قواعد بيانات متكاملة لجميع القطاعات كان منذ توليه المسؤولية من أولويات المحافظة، باعتبارها الركيزة الأساسية لإدارة المواقف الطارئة وصناعة القرار، مؤكدًا أن محافظة الغربية تهدف لأن تكون نموذجًا رائدًا في سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة للتعامل مع أي موقف طارئ.

تحرك عاجل

وأشار المحافظ إلى أن الهدف الأساسي للمنظومة هو حماية المواطن وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية في جميع الظروف، مؤكدًا أن الربط بين كافة الجهات التنفيذية يوفر أداة متطورة لإدارة المواقف الطارئة ويعزز ثقة المواطنين في سرعة وفاعلية استجابة الأجهزة.

تطبيق احدث النظم

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد على الاستمرار في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والذكية، مع التاكيد على أن المواطن يظل في قلب الأولويات، ومتابعة التنفيذ الميداني لضمان أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الطوارئ والمواقف الطارئة.