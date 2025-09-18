نائب وزير الصحة: مستشفى أبو تشت أصبح مركزا متميزا للولادة الطبيعية

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن مركز أبو تشت ودشنا مدرجان ضمن المناطق الحمراء، مشيرة إلى أنه لدينا خطة لتمكين المرأة بمركز أبو تشت.

وقالت عبلة الألفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مستشفى أبو تشت أصبح مركزا متميزا للولادة الطبيعية، مؤكدة أن نسبة الولادة الطبيعية في مستشفى أبو تشت وصلت لـ 70%.

وتابعت نائب وزير الصحة والسكان، أنه سيكون هناك خطوات تنفيذية تشمل سد العجز في الكوادر الطبية بوحدة طب الأسرة، وتعزيز دور مركز تنمية الأسرة، وربط الخدمات بمستشفى أبو تشت المركزي، بالإضافة إلى تخصيص مساحة لإنشاء متنزه ترفيهي يعزز التفاعل المجتمعي.



وأشارت إلى أن الدراسات الميدانية كشفت أن 20% فقط من النساء يعملن، و10% يبحثن عن عمل دون جدوى، بينما 70% لا يعملن ولا يسعين للعمل، مما يبرز الحاجة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كجزء من حل القضية السكانية.