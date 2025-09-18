"تعادل مثير بالشوط الأول بين مانشستر سيتي ونابولي.. طرد مبكر ولقاء عاطفي مع دي بروين

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ضيفه نابولي الإيطالي، في اللقاء المقام مساء الخميس على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



شهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، بعدما تعرض قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو للطرد المباشر في الدقيقة 21، ليكمل الفريق الإيطالي المباراة بعشرة لاعبين.



لحظة عاطفية لدي بروين



في لقطة مفاجئة، قرر مدرب نابولي سحب النجم البلجيكي كيفين دي بروين عند الدقيقة 25، ليدخل بدلاً منه أوليفيرا، وسط تصفيق مؤثر من جماهير الفريقين، في مشهد استعاد ذكريات اللاعب مع مانشستر سيتي الذي تألق بقميصه لسنوات طويلة.





يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه العريض في ديربي مانشستر على يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى بيب جوارديولا لمواصلة تفوقه أمام الأندية الإيطالية.



في المقابل، يغيب الدولي المصري عمر مرموش عن نابولي بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.



وتحمل المباراة طابعًا استثنائيًا، إذ يواجه دي بروين فريقه السابق مانشستر سيتي بقميص نابولي للمرة الأولى، في مواجهة مليئة بالمشاعر بين اللاعب والنادي الذي ساهم معه في تحقيق إنجازات بارزة.