ياسر ريان: الأهلي خارج الخدمة منذ كأس العالم للأندية.. ومواجهة سيراميكا اختبار صعب

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية لم يكن على المستوى المطلوب، مشيراً إلى أنه كان يتوقع تحسناً في الأداء مع تولي عماد النحاس المسؤولية الفنية، إلا أن الأداء السلبي ما زال مستمراً.

وأوضح ريان في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" أن الظروف التي يمر بها الأهلي حالياً صعبة للغاية، لافتاً إلى أن الفريق لم يستعد عافيته منذ المشاركة الأخيرة في كأس العالم للأندية، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائجه في الدوري الممتاز.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن وجود الفريق في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري يمثل مفاجأة كبيرة لجماهير القلعة الحمراء، مؤكداً أن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل المستويات القوية التي يقدمها الفريق تحت قيادة مديره الفني علي ماهر.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج إلى عودة الروح والانتصارات سريعاً من أجل تصحيح مساره وتجاوز هذه المرحلة الحرجة.