ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
عراقجي يطرح خطة دبلوماسية لتفادي أزمة.. وماكرون يرد: المقترح معقول
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سبورتنج لشبونة يكتسح كيرات ألماتي برباعية في مستهل مشواره بدوري الأبطال

سبورتنج لشبونة البرتغالي
إسلام مقلد

استهل سبورتنج لشبونة البرتغالي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض ومستحق على ضيفه كيرات ألماتي الكازاخستاني بنتيجة 4 / 1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليؤكد بطل الدوري البرتغالي جاهزيته للمنافسة القارية.

الفريق الضيف، الذي صنع المفاجأة الكبرى في الأدوار التمهيدية بعدما أطاح بسيلتك الأسكتلندي بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي في مباراتي الذهاب والإياب خلال أغسطس الماضي، لم يتمكن من مجاراة أصحاب الأرض، الذين فرضوا هيمنتهم منذ صافرة البداية.

سيطرة لشبونة تُرجمت إلى هدف أول مع نهاية الشوط الأول، حين نجح المهاجم البرتغالي الواعد فرنشيسكو ترينكاو في هز الشباك بالدقيقة 44، مانحًا فريقه أفضلية مستحقة.

وفي الشوط الثاني، انهار دفاع كيرات ألماتي بشكل واضح خلال خمس دقائق فقط، إذ عاد ترينكاو ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة 64، قبل أن يعزز البرازيلي أليسون سانتوس التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 66، ثم تبعه جيوفاني كيندا مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليحسم الفريق البرتغالي اللقاء عمليًا.

ورغم محاولات متأخرة من الفريق الكازاخستاني، لم ينجح سوى في تسجيل هدف شرفي عبر البرازيلي إدميلسون في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بانتصار كبير لأصحاب الأرض.

هذا الفوز يمنح سبورتنج لشبونة دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الثانية، المقرر لها الأول من أكتوبر المقبل على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، بينما تنتظر كيرات ألماتي مهمة أصعب بكثير حين يواجه ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة، يوم 30 سبتمبر الجاري.

سبورتنج لشبونة البرتغالي سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا كيرات ألماتي الكازاخستاني

