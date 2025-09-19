سبورتنج لشبونة يكتسح كيرات ألماتي برباعية في مستهل مشواره بدوري الأبطال

استهل سبورتنج لشبونة البرتغالي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض ومستحق على ضيفه كيرات ألماتي الكازاخستاني بنتيجة 4 / 1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليؤكد بطل الدوري البرتغالي جاهزيته للمنافسة القارية.

الفريق الضيف، الذي صنع المفاجأة الكبرى في الأدوار التمهيدية بعدما أطاح بسيلتك الأسكتلندي بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي في مباراتي الذهاب والإياب خلال أغسطس الماضي، لم يتمكن من مجاراة أصحاب الأرض، الذين فرضوا هيمنتهم منذ صافرة البداية.

سيطرة لشبونة تُرجمت إلى هدف أول مع نهاية الشوط الأول، حين نجح المهاجم البرتغالي الواعد فرنشيسكو ترينكاو في هز الشباك بالدقيقة 44، مانحًا فريقه أفضلية مستحقة.

وفي الشوط الثاني، انهار دفاع كيرات ألماتي بشكل واضح خلال خمس دقائق فقط، إذ عاد ترينكاو ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة 64، قبل أن يعزز البرازيلي أليسون سانتوس التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 66، ثم تبعه جيوفاني كيندا مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليحسم الفريق البرتغالي اللقاء عمليًا.

ورغم محاولات متأخرة من الفريق الكازاخستاني، لم ينجح سوى في تسجيل هدف شرفي عبر البرازيلي إدميلسون في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بانتصار كبير لأصحاب الأرض.

هذا الفوز يمنح سبورتنج لشبونة دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الثانية، المقرر لها الأول من أكتوبر المقبل على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، بينما تنتظر كيرات ألماتي مهمة أصعب بكثير حين يواجه ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة، يوم 30 سبتمبر الجاري.