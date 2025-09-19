مراد مكرم عن الأسورة الذهبية الأثرية: حفيدة جاهلة

علق الفنان مراد مكرم على أزمة اختفاء الأسورة الذهبية الأثرية من المتحف المصري، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على المتهمين في الواقعة.



وكتب مكرم عبر حسابه على موقع فيسبوك: «منذ نحو 3300 عام، جلس صائغ بارع يصنع أسورة من الذهب لأحد الحكام أو كبار المسؤولين، مستخدمًا مئات الجرامات من الذهب الخالص، لتصبح عبر الزمن قطعة أثرية نادرة توارثتها الأجيال».



وأضاف: «لم يتمكن الزمن من النيل منها، حتى جاءت حفيدة جاهلة وباعت ما تقدر قيمته بـ170 مليون جنيه مقابل 180 ألف فقط، والفرق بين هذه السيدة وصانع الأسورة الأول هو الفرق بين بناة الأهرام والحضارة، وبين حال الكثيرين الآن.