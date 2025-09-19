انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر

شهدت منطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بـ70 طنًا من الذرة الصفراء، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل على طريق منشأة القناطر.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن السيارة يقودها رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وكان برفقته تبّاع يبلغ من العمر 22 عامًا، وقد وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف الشاحنة وانقلابها على جانب الطريق.

وأكدت المعاينة عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.