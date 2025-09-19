الرعاية الصحية تطلق مبادرة لوضع آلية عربية موحدة للبحوث الإكلينيكية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في افتتاح المؤتمر الثاني للهيئات الصحية العربية، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر إيجي هيلث – EGY HEALTH EXPO 2025 

أكد السبكي رفض مصر القاطع لكافة الممارسات العدائية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وعلى رأسها قصف المستشفيات وقطع المساعدات الطبية، مشددًا أن ما يحدث له انعكاساته السلبية على الأمن القومي الصحي العربي.

وخلال كلمته، دعا الدكتور أحمد السبكي إلى تشكيل "شبكة عربية للرعاية الصحية"، و "منظومة عربية موحدة لسلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات الطبية"، بما يعزز التكامل بين الدول العربية، ويدعم قدراتها في مواجهة الأزمات والتحديات، كخطوة استراتيجية لضمان الأمن القومي الصحي العربي.

وأضاف السبكي: "آن الأوان أن نرفع شعار الوطن العربي للوطن العربي"، موضحًا أنه من خلال تكامل الإمكانات المعرفية والمادية واللوجستية لدى الدول العربية، نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية، ونبني منظومة صحية عربية قادرة على مواجهة التحديات العالمية.

توطين التكنولوجيا الطبية في المنطقة

وأطلق رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال المؤتمر مبادرة لوضع آلية عربية موحدة للبحوث الإكلينيكية، كخطوة لتوطين التكنولوجيا الطبية في المنطقة، وتعزيز القدرات العلمية والبحثية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار الطبي العربي وتطوير حلول صحية مبتكرة.

وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور أحمد السبكي بجولة في أجنحة العارضين بالمعرض المصاحب للمؤتمر، حيث أشاد بجودة المنتج المحلي في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة لتوطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز الصناعات الوطنية.

جدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر إيجي هيلث – EGY HEALTH EXPO 2025، وتستمر فعالياته حتى 20سبتمبر الجاري، ويُعد من أكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، حيث يجمع نخبة من القيادات الصحية، وصناع القرار، وخبراء التكنولوجيا الطبية، إلى جانب كبرى الشركات العالمية والإقليمية. ويشكل المؤتمر منصة محورية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات، وبحث فرص التعاون العربي والإقليمي لتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

وشهد المؤتمر حضورًا عربيًا واسعًا من مختلف الدول، من بينها مصر، البحرين، السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، العراق، السودان، وليبيا، إلى جانب عدد من الهيئات الصحية العربية الأخرى، في مشهد يعكس الإرادة المشتركة نحو صياغة أجندة صحية عربية موحدة ترتكز على التعاون والتكامل والتنسيق المشترك.

