قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 آلاف جنيه شهريا..وظائف جديدة بشركة أدوية برواتب مجزية
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أعراض الاكتئاب الموسمي وطرق التغلب عليه

الاكتئاب
الاكتئاب
إسراء صبري

قالت الدكتورة نهى السبع، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن أعراض الاكتئاب الموسمي تختلف من شخص لآخر، حيث قد يعاني البعض من الميل للعزلة وزيادة ساعات النوم وضعف النشاط البدني، بينما يواجه آخرون زيادة في الشهية والوزن.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأعراض تتجاوز التقلبات المزاجية الطبيعية المرتبطة بتغير الفصول، لكنها قابلة للتخفيف عبر اتباع أسلوب حياة صحي يشمل: تنظيم النوم، وممارسة الرياضة، والتعرض لأشعة الشمس من خلال المشي في أوقات النهار، إلى جانب التفكير الإيجابي والبحث عن الجوانب المشرقة في كل فصل.

وأوضحت أن بعض الأشخاص لديهم قابلية بيولوجية للتأثر بالتغيرات المناخية، وهو ما قد يظهر في صورة اضطراب بالمزاج يُعرف بـ"الاكتئاب الموسمي".

وشددت على أن أكثر الأوقات التي يظهر فيها هذا النوع من الاضطراب تكون مع دخول فصلي الخريف والشتاء بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.

الاكتئاب أعراض الاكتئاب الاكتئاب الموسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

رئيس جامعة بنها للطلاب: أنتم الأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر

محافظ البحيرة

إيقاد شعلة الاحتفال بالعيدها القومي للبحيرة.. 218 عاما على ملحمة رشيد

توقيع الكشف الطبي على المرضى

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 965 مواطنا في بلنصورة بالمنيا

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد