أعراض الاكتئاب الموسمي وطرق التغلب عليه

قالت الدكتورة نهى السبع، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن أعراض الاكتئاب الموسمي تختلف من شخص لآخر، حيث قد يعاني البعض من الميل للعزلة وزيادة ساعات النوم وضعف النشاط البدني، بينما يواجه آخرون زيادة في الشهية والوزن.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأعراض تتجاوز التقلبات المزاجية الطبيعية المرتبطة بتغير الفصول، لكنها قابلة للتخفيف عبر اتباع أسلوب حياة صحي يشمل: تنظيم النوم، وممارسة الرياضة، والتعرض لأشعة الشمس من خلال المشي في أوقات النهار، إلى جانب التفكير الإيجابي والبحث عن الجوانب المشرقة في كل فصل.

وأوضحت أن بعض الأشخاص لديهم قابلية بيولوجية للتأثر بالتغيرات المناخية، وهو ما قد يظهر في صورة اضطراب بالمزاج يُعرف بـ"الاكتئاب الموسمي".

وشددت على أن أكثر الأوقات التي يظهر فيها هذا النوع من الاضطراب تكون مع دخول فصلي الخريف والشتاء بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.