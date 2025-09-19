قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على جنوب مدينة غزة
ارتفاع عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية.. واحتجاز المئات بالمستشفيات
ميناء غارق … قصة اكتشاف أثري كبير بالإسكندرية
تشييع جثمان شقيقة الفنان أحمد صيام من مسجد عمرو بن العاص| شاهد
محافظ أسيوط: دعم الفلاح وتحسين جودة المحصول أولوية استراتيجية
موعد استخراج بطافات الرقم القومي للمنازل والشقق
بمهرجان بورسعيد.. أحمد المرسي: قابلت مخاطر عديد بالمهنة وغيرت مشهد في الفيل الأزرق
الخطيب يحضر عمومية الأهلي برفقة أعضاء مجلس الإدارة
الزراعة: مصر تقدر اهتمام مجموعة العشرين بقضايا ارتفاع أسعار الغذاء
عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل
شرطة الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى عقب إنتهاء صلاة الجمعة
خطيب الأزهر يكشف عن سبب تقديم العلم على الخلق في القرآن| فيديو
توك شو

يونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701

البهى عمرو

صرحت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، بأن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، هي انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتهديد للاستقرار الهش، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنه صدر أمر إخلاء لثلاث مناطق في جنوب لبنان قبيل الغارات، بما في ذلك ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين.

وجاء في أمر الإخلاء: "أنتم موجودون في مبانٍ يستخدمها حزب الله. حرصًا على سلامتكم، يُرجى منكم إخلاء تلك المباني والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وكانت الأهداف تقع داخل قرى لبنانية، وأحيانًا في قلب القرية، وهو ما قد يكون السبب وراء الإنذار المبكر من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

