يونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701

صرحت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، بأن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، هي انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتهديد للاستقرار الهش، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنه صدر أمر إخلاء لثلاث مناطق في جنوب لبنان قبيل الغارات، بما في ذلك ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين.

وجاء في أمر الإخلاء: "أنتم موجودون في مبانٍ يستخدمها حزب الله. حرصًا على سلامتكم، يُرجى منكم إخلاء تلك المباني والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وكانت الأهداف تقع داخل قرى لبنانية، وأحيانًا في قلب القرية، وهو ما قد يكون السبب وراء الإنذار المبكر من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.