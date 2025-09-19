إبراهيم البشاري : زيارة ملك إسبانيا لمصر تعزز التعاون الاقتصادي

صرح إبراهيم البشاري، نائب شعبة الإستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية وأمين لجنة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية أمانة الإسماعيلية، أن زيارة ملك إسبانيا لمصر حدثًا دبلوماسيًا بارزًا يترجم عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.



وأشار ابراهيم البشاري الي تقديره العميق لزيارة ملك إسبانيا، فيليب السادس، إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

واختتم ابراهيم البشاري مؤكدا أن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك إسبانيا، لم يقتصر على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والسياحة والتبادل التجاري فحسب، بل شملت أيضًا بحث القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الإقليمي، فضلاً عن تأكيد الموقف الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.