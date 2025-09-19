قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالم أزهري: تفقد الغائبين ورعاية الآخرين من أهم قواعد الإسلام
طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على جنوب مدينة غزة
ارتفاع عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية.. واحتجاز المئات بالمستشفيات
ميناء غارق … قصة اكتشاف أثري كبير بالإسكندرية
تشييع جثمان شقيقة الفنان أحمد صيام من مسجد عمرو بن العاص| شاهد
محافظ أسيوط: دعم الفلاح وتحسين جودة المحصول أولوية استراتيجية
موعد استخراج بطافات الرقم القومي للمنازل والشقق
بمهرجان بورسعيد.. أحمد المرسي: قابلت مخاطر عديد بالمهنة وغيرت مشهد في الفيل الأزرق
الخطيب يحضر عمومية الأهلي برفقة أعضاء مجلس الإدارة
الزراعة: مصر تقدر اهتمام مجموعة العشرين بقضايا ارتفاع أسعار الغذاء
عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل
شرطة الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى عقب إنتهاء صلاة الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تواصل شركات السيارات الكبرى مواجهة تحديات تقنية مرتبطة بالموديلات الحديثة، حيث أعلنت تويوتا عن استدعاء يقارب 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في لوحة العدادات الرقمية.

تفاصيل أعطال موديلات تويوتا

أوضحت الشركة أن شاشة العرض مقاس 12.3 بوصة المستخدمة في بعض طرازات تويوتا ولكزس قد تتوقف عن العمل عند التشغيل، مما يترك السائق أمام شاشة فارغة خالية من المعلومات الأساسية مثل السرعة وعداد الوقود.

ويعد هذا العطل خطيرًا بشكل خاص إذا حدث أثناء القيادة، حيث قد يزيد من احتمالية وقوع حوادث أو إصابات.

الطرازات المتأثرة

يشمل الاستدعاء 591,000 مركبة من موديلات 2023 و2025، موزعة على 15 طرازًا مختلفًا من علامتي تويوتا ولكزس، أبرزها:

  • تويوتا فينزا
  • تويوتا كراون وكراون سيجنيا
  • تويوتا راف 4
  • تويوتا كورولا جي آر
  • تويوتا 4 رانر
  • تويوتا كامري
  • تويوتا جراند هايلاندر
  • تويوتا تاكوما
  • تويوتا هايلاندر
  • لكزس RX وTX وLS


ورغم العدد الكبير، إلا أن الاستدعاء لا يشمل كل السيارات من هذه الطرازات، إذ يتفاوت حجم التأثر من طراز لآخر. 

فعلى سبيل المثال، يشمل الاستدعاء 7 سيارات فقط من طراز فور رانر و3 سيارات لكزس LS500h سيدان، مقابل أكثر من 113 ألف سيارة تويوتا RAV4 و33 ألف سيارة لكزس TX. ستبدأ تويوتا في إخطار المالكين منتصف نوفمبر، مع تكليف الوكلاء بفحص لوحة العدادات. 

وسيتم تحديث البرمجيات أو استبدال الشاشة بالكامل بنسخة محسنة لضمان حل المشكلة بشكل نهائي.

هذا الإجراء ليس الأول من نوعه مؤخرًا، فقد أعلنت تويوتا بداية الشهر الجاري عن استدعاء 94,320 سيارة من طرازات تويوتا bZ4X وسوبارو سولتيرا ولكزس RZ، بسبب احتمال دخول نظام التدفئة والتهوية والتكييف في وضع الأمان، مما يؤدي إلى توقف السخان ومزيل الجليد عن العمل.

