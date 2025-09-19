مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت https://www.tansik.digital.gov.eg .

واستمر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، في تلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من يوم السبت الموافق 23/8/2025، وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتاح الآن لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد