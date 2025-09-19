قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمم المتحدة: أطفـ.ال غزة يعيشون مأساة إنسانية حقيقية جراء الحرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور فيليب جافي، نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن الوضع الإنساني للأطفال في قطاع غزة كارثي وغير مسبوق، نتيجة استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وغياب أبسط مقومات الحياة.

وقال جافي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الأطفال الذين نجوا من القصف يعيشون في ظروف «تقترب من المجاعة»، دون قدرة على الوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية، مضيفًا أن «حياتهم تدمرت بشكل أساسي، وسنعاني من جيل يعاني من صدمات نفسية طويلة الأمد ويحتاج إلى رعاية مكثفة مستقبلًا».

وأشار إلى أن تدمير المدارس ومنع الأطفال من التعليم يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، لافتًا إلى أن الأطفال في غزة «لم يعودوا مستعدين ذهنيًا للتعلم، بل منشغلون فقط بمحاولة البقاء على قيد الحياة والبحث عن الطعام والماء»، مضيفا أن «شكل الحياة الطبيعية للأطفال في غزة قد تم تدميره بالكامل، وهو أحد العوامل التي دفعت لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية إلى توصيف ما يحدث بأنه إبادة جماعية». 

وعن دور لجنة حقوق الطفل في التخفيف من معاناة الأطفال، أوضح «جافي» أن اللجنة ليست جهة تنفيذية، مشيرًا إلى أن الخدمات الأساسية يتم تقديمها من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل «اليونيسف»، مشددا في الوقت ذاته على أن الوضع الحالي «غير مسبوق في التاريخ»، حيث تفرض القوة المحتلة، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي، حصارًا خانقًا يمنع وصول المساعدات والخدمات.

الأمم المتحدة حقوق الطفل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تشارك فيديو لها من العمرة

هيبتا

تعرف على موعد طرح فيلم هيبتا 2 في مصر والدول العربية

الفنان عيد أبو الحمد

منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد

بالصور

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد