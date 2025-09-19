قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
توك شو

صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو

إسراء صبري

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إنّ استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) للمرة السادسة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعكس شراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين، لا سيّما في قطاع غزة.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية: «واشنطن استخدمت الفيتو أكثر من 48 مرة عبر تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ما شكّل عائقًا أمام تحرك المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية».

وتابع، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان الآن معزولتين دوليًا، إذ ترفض جميع دول العالم تقريبًا الإبادة الجماعية، عدا واشنطن وتل أبيب، مؤكدًا أن من يقود الحرب في الشرق الأوسط هي الولايات المتحدة بشكل أصيل، بينما إسرائيل تؤدي دورًا وظيفيًا.

ودعا عبد العاطي المجموعة العربية والإسلامية إلى استغلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب في 22 من هذا الشهر، للمطالبة بانعقاد استثنائي تحت بند "متحدون من أجل السلام"، واتخاذ خطوات لتشكيل تحالف دولي لحماية الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، لفت عبد العاطي إلى أن هناك تغيرات لافتة داخل المجتمع الأمريكي، أبرزها تزايد نسبة التأييد للسردية الفلسطينية، وتراجع السيطرة المطلقة للوبي الصهيوني على الإعلام الأمريكي.

وذكر، أن هذا التحول يمثل فرصة يجب استثمارها، لكنه يتطلب وقتًا وإرادة سياسية فاعلة من الدول العربية، إضافة إلى بناء لوبي عربي وفلسطيني داخل الولايات المتحدة لمواجهة سطوة إيباك واليمين المسيحي الصهيوني.
 

