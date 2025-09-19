خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي

أفاد تقرير صحفي بأن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قد يعود إلى مصر من بوابة النادي الأهلي.



وبحسب موقع “sportinforma” فإن روي فيتويا الذي أشرف المدرب البرتغالي على تدريب المنتخب المصري بين عامي 2022 إلى 2024، قد يعود إلى مصر لتدريب الأهلي.

وأضافت أن الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا في مصر، لكنه بدأ الموسم بأداء ضعيف، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في أول خمس مباريات بالدوري، حيث تولى عماد النحاس مسؤولية تدريب الفريق مؤقتًا بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

وتابعت أن روي فيتويا بلا نادٍ منذ رحيله عن نادي باناثينايكوس، الذي يفكر في فرناندو سانتوس كخليفة له.

وكان الأهلي أعلن نهاية أغسطس الماضي إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وعين عماد النحاس خلفًا له.



الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا



في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا يتيمًا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.