موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أفاد تقرير صحفي بأن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قد يعود إلى مصر من بوابة النادي الأهلي.


وبحسب موقع “sportinforma” فإن روي فيتويا الذي أشرف المدرب البرتغالي على تدريب المنتخب المصري بين عامي 2022 إلى 2024، قد يعود إلى مصر لتدريب الأهلي.

وأضافت أن الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا في مصر، لكنه بدأ الموسم بأداء ضعيف، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في أول خمس مباريات بالدوري، حيث تولى عماد النحاس مسؤولية تدريب الفريق مؤقتًا بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

وتابعت أن روي فيتويا بلا نادٍ منذ رحيله عن نادي باناثينايكوس، الذي يفكر في فرناندو سانتوس كخليفة له.

وكان الأهلي أعلن نهاية أغسطس الماضي إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وعين عماد النحاس خلفًا له.


الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا


في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا يتيمًا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

لبنان

قوات اليونيفيل تدعو لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان

رئيس الصين ونظيره الأمريكي

رئيس الصين ونظيره الأمريكي يجريان اتصالا هاتفيا

لبنان

الصحة اللبنانية: شهيد و3 مصابين في غارة إسرائيلية

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

