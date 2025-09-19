محافظ أسوان يتابع موقف ونسب الإنجاز في ملف التقنين

عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى الدورى لتحديد المهام والتكليفات لزيادة معدلات ونسب الإنجاز بهذا الملف الحيوى حيث يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية .

وقدم المحافظ الشكره للجهود المبذولة للجنة المركزية لإسترداد الأراضى بالمحافظة وجميع المسئولين بكافة الجهات المختصة ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الطلبات الواردة من هيئة التعمير تمهيداً لرفعها على المنظومة الإلكترونية لضمان الإستمرار فى تحقيق مركز متقدم للمحافظة بشأن معدلات الإنجاز بهذا الملف الهام .

ملف التقنين

وخلال الإجتماع كلف الدكتور إسماعيل كمال رؤساء المراكز والمدن بسرعة إعداد ملف كامل عن الإجراءات المتخذة تجاه طلبات التقنين الواردة من هيئة التعمير بإجمالى 51 حالة جديدة ، بالإضافة إلى مراجعة موقف حالات منتظر التعاقد وأيضاً الحالات المكررة وإفادة السكرتير العام وإدارة الأملاك بالمحافظة بالموقف التنفيذى والنهائى للتعامل مع هذه الحالات خلال أسبوع .

وأوضح المحافظ بأن تحقيق مستوى إنجاز متقدم فى هذا الملف يتطلب من أصحاب طلبات التقنين سرعة إستثمار الفرصة المتاحة والانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات والأقساط المتأخرة فى أسرع وقت ، والمبادرة بسداد نسبة الـ 25% من إجمالى قيمة المساحة المقننة حتى يتسنى لهم إستخراج عقود الملكية المطلوبة ، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة .

وفى الوقت ذاته تحقيق الأمن القانونى لهم، لأنه مع بدء تطبيق القانون الجديد للتقنين لن يحق إسترداد أى مبالغ مالية وسيكون عليهم إعادة الدورة من جديد، وشدد إسماعيل كمال أن المحافظة لن تتهاون مع المتقاعسين أو غير الجادين فى السداد وسيتم إتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم بما فى ذلك سحب الأراضى وإلغاء التعاقد ، وتحرير محاضر جنائية بالمخالفات المرصودة .