التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
دعاء العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب لتيسير العلم والنجاح والتوفيق
وزير الدفاع الباكستاني يفجر مفاجأة: السلاح النووي جزء من اتفاقنا مع السعودية
إسرائيل تعترض على زيارات الصليب الأحمر لأسرى غزة في سجونها
ابنة ضحية بورسعيد: أمي بحثت عن سند فكان هو قاتـ لها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يتابع موقف ونسب الإنجاز في ملف التقنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد اللواء  إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى الدورى لتحديد المهام والتكليفات لزيادة معدلات ونسب الإنجاز بهذا الملف الحيوى حيث يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية .

وقدم المحافظ الشكره  للجهود المبذولة للجنة المركزية لإسترداد الأراضى بالمحافظة وجميع المسئولين بكافة الجهات المختصة ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الطلبات الواردة من هيئة التعمير تمهيداً لرفعها على المنظومة الإلكترونية لضمان الإستمرار فى تحقيق مركز متقدم للمحافظة بشأن معدلات الإنجاز بهذا الملف الهام .

ملف التقنين

وخلال الإجتماع كلف الدكتور إسماعيل كمال رؤساء المراكز والمدن بسرعة إعداد ملف كامل عن الإجراءات المتخذة تجاه طلبات التقنين الواردة من هيئة التعمير بإجمالى 51 حالة جديدة ، بالإضافة إلى مراجعة موقف حالات منتظر التعاقد وأيضاً الحالات المكررة وإفادة السكرتير العام وإدارة الأملاك بالمحافظة بالموقف التنفيذى والنهائى للتعامل مع هذه الحالات خلال أسبوع .

وأوضح المحافظ بأن تحقيق مستوى إنجاز متقدم فى هذا الملف يتطلب من أصحاب طلبات التقنين سرعة إستثمار الفرصة المتاحة والانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات والأقساط المتأخرة فى أسرع وقت ، والمبادرة بسداد نسبة الـ 25% من إجمالى قيمة المساحة المقننة حتى يتسنى لهم إستخراج عقود الملكية المطلوبة ، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة .

وفى الوقت ذاته تحقيق الأمن القانونى لهم، لأنه مع بدء تطبيق القانون الجديد للتقنين لن يحق إسترداد أى مبالغ مالية وسيكون عليهم إعادة الدورة من جديد، وشدد إسماعيل كمال أن المحافظة لن تتهاون مع المتقاعسين أو غير الجادين فى السداد وسيتم إتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم بما فى ذلك سحب الأراضى وإلغاء التعاقد ، وتحرير محاضر جنائية بالمخالفات المرصودة .

