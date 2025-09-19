قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة
عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب
سر مقولة المحمول قطعة من إسرائيل.. حكاية تطبيق يتسلل إلى هواتف سامسونج في الشرق الأوسط
عبر منصة إكس.. وزير دفاع الاحتلال يهدد زعيم ميليشيا الحوثي بالاغتيال
الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين
إيرادات السينما أمس.. تفوق عمرو يوسف والشاطر بالمركز الثاني
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود الأوقاف في نشر الوسطية والفكر المستنير

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجهود وزارة الأوقاف فى نشر الوسطية والفكر المستنير ، ليساهم ذلك فى ترسيخ القيم الأخلاقية والروحية فى المجتمع ، وبناء الإنسان المصرى الواعى والمنتج .

وأكد محافظ أسوان على أهمية التكاتف بين جميع المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة فى هذه المحافظة العريقة ، فى ظل توجيهات القيادة السياسية وحرصها على دعم كل ما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى ، وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم ، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الفورية لها وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد المطار بوسط المدينة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والقيادات العسكرية والتنفيذية والدينية والأكاديمية ، وبمشاركة واسعة من أهالى المحافظة .

الرسول المعلم

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمود عبد الرحيم مدير إدارة الدعوة ، والتى جاءت بعنوان "الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم" ، حيث تناول فيها الأسلوب النبوى فى التربية والتعليم ونشر القيم والأخلاق ، مؤكداً أن الرسول الكريم كان قدوة ومعلماً للبشرية كلها فى الرحمة والعدل والإحسان .

هذا وفى إطار متابعته المستمرة وحرصه الدائم للحفاظ على المظهر الحضارى والوجه الجمالى لمدينة أسوان ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة لعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة .

وقد شملت الجولة شوارع البركة والمطار والحدادين ، إلى جانب المرور على أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، وكذلك السوق السياحى القديم .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

رصد الدكتور إسماعيل كمال عدداً من المظاهر التى تشوه الشكل الجمالى وتعيق حركة المارة والسيارات ، حيث قرر فرض غرامة فورية على أحد المحلات بشارع الحدادين بسبب وضعه حواجز مخالفة أمام واجهة المحل ، الأمر الذى يتنافى مع خطوط التنظيم المقررة ، وسلسلة الحملات التى تم تنظيمها خلال الأيام الماضية لرفع الإشغالات المختلفة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

مشاجرة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الإسكندرية| فيديو

الأجهزة الأمنية

حركات استعراضية.. قائد سيارة ملاكي يسير برعونة بالقاهرة |فيديو

الأجهزة الأمنية

القبض على نصاب انتحل صفة موظف بنك بالمنيا

بالصور

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد