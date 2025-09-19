محافظ أسوان يشيد بجهود الأوقاف في نشر الوسطية والفكر المستنير

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجهود وزارة الأوقاف فى نشر الوسطية والفكر المستنير ، ليساهم ذلك فى ترسيخ القيم الأخلاقية والروحية فى المجتمع ، وبناء الإنسان المصرى الواعى والمنتج .

وأكد محافظ أسوان على أهمية التكاتف بين جميع المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة فى هذه المحافظة العريقة ، فى ظل توجيهات القيادة السياسية وحرصها على دعم كل ما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى ، وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم ، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الفورية لها وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد المطار بوسط المدينة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والقيادات العسكرية والتنفيذية والدينية والأكاديمية ، وبمشاركة واسعة من أهالى المحافظة .

الرسول المعلم

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمود عبد الرحيم مدير إدارة الدعوة ، والتى جاءت بعنوان "الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم" ، حيث تناول فيها الأسلوب النبوى فى التربية والتعليم ونشر القيم والأخلاق ، مؤكداً أن الرسول الكريم كان قدوة ومعلماً للبشرية كلها فى الرحمة والعدل والإحسان .

هذا وفى إطار متابعته المستمرة وحرصه الدائم للحفاظ على المظهر الحضارى والوجه الجمالى لمدينة أسوان ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة لعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة .

وقد شملت الجولة شوارع البركة والمطار والحدادين ، إلى جانب المرور على أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، وكذلك السوق السياحى القديم .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

رصد الدكتور إسماعيل كمال عدداً من المظاهر التى تشوه الشكل الجمالى وتعيق حركة المارة والسيارات ، حيث قرر فرض غرامة فورية على أحد المحلات بشارع الحدادين بسبب وضعه حواجز مخالفة أمام واجهة المحل ، الأمر الذى يتنافى مع خطوط التنظيم المقررة ، وسلسلة الحملات التى تم تنظيمها خلال الأيام الماضية لرفع الإشغالات المختلفة .